Ringer GmbH
Kort information om företaget
RINGER är en österrikisk tillverkare av ställnings- och formsystem som levererar till kunder i Österrike och hela världen. Företagets namn har i 75 år förknippats med högkvalitativa produkter och starka värderingar.
RINGER är en österrikisk tillverkare av ställnings- och formsystem som levererar till kunder i Österrike och hela världen. Företagets namn har i 75 år förknippats med högkvalitativa produkter och starka värderingar.
Ringer står för pålitlighet, flexibla och snabba (special)lösningar samt en hög produktkvalitet.
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Huvudkontor
Ringer GmbH
Römerweg 9
4844 Regau
Österrike
4844 Regau
Österrike