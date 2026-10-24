STRABAG AG
Kort information om företaget
STRABAG Vattenteknik bygger huvudsakligen avloppsreningsverk och dricksvattenreningsverk, enkla reningsverk för fast avfall inklusive tillhörande deponikonstruktion och stängning. Förutom i Österrike finns vi i CEE/SEE samt i utvalda länder utanför Europa.
Bransch
KontaktuppgifterFöregående Nästa
Kontaktuppgifter
Huvudkontor
STRABAG AG
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Österrike
1220 Wien
Österrike
STRABAG AG
Ortenburgerstraße 27
9800 Spittal an der Drau
Österrike
9800 Spittal an der Drau
Österrike
STRABAG AG
Wiener Straße 24
3382 Loosdorf
Österrike
3382 Loosdorf
Österrike
STRABAG AG
Westbahnstrasse 62/1
4614 Marchtrenk
Österrike
4614 Marchtrenk
Österrike