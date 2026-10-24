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STRABAG AG

Kort information om företaget
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STRABAG Vattenteknik bygger huvudsakligen avloppsreningsverk och dricksvattenreningsverk, enkla reningsverk för fast avfall inklusive tillhörande deponikonstruktion och stängning. Förutom i Österrike finns vi i CEE/SEE samt i utvalda länder utanför Europa.

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Kontaktuppgifter

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