Transport en verkeer

Een uitstekend uitgebouwd autosnelwegen-, snelwegen-, en rijkswegennet verbindt Oostenrijk met al zijn buurlanden. Alle belangrijke grensovergangen (grensovergangen bij autosnelwegen en rijkswegen) zijn dag en nacht geopend.



De verkeersregels en verkeersborden in Oostenrijk zijn in het algemeen in overeenstemming met die van de overige Europese landen. In Oostenrijk moet op alle autosnelwegen tol worden betaald. Tolplicht in Oostenrijk.

Voorschriften voor motorvoertuigen

Douanedocumenten zijn voor motorvoertuigen niet nodig bij het passeren van de grens.

Met een buitenlands rijbewijs mag u één jaar lang in Oostenrijk een motorvoertuig besturen. Rijbewijzen uit alle landen van de EER en alle lidstaten van de EU, zijn in Oostenrijk geldig. Wanneer er met hun geboorteland geen overeenkomst is afgesloten, hebben reizigers uit andere landen een internationaal rijbewijs nodig. In alle andere gevallen is een Duitse vertaling van het nationale rijbewijs voldoende. Informatie kunt u krijgen bij de nationale automobielclubs ÖAMTC en ARBÖ. Buitenlandse motorvoertuigen dienen achter op hun auto te worden voorzien van een sticker met het landenkenteken.

Behalve de brandstof die zich in de tank bevindt, kunt u bij het binnenkomen van Oostenrijk verder nog 10 liter brandstof in een jerrykan belastingvrij meenemen. Reizigers die hun woonplaats buiten de Europese Unie hebben, kunnen hun auto belastingvrij en zonder formaliteiten voor de duur van 6 maanden binnen de EU voor privé gebruik meenemen. Het motorvoertuig moet na gebruik in overanderde staat weer worden meegenomen.

Snelheidsbeperkingen

Maximumsnelheden (tenzij d.m.v. verkeersborden anders aangegeven):

Motorvoertuigen en motoren:

op autowegen: 100 km/h

op de autosnelwegen: 130 km/h

binnen de bebouwde kom: 50 km/h





Campers met een gewicht tot 3.500 kg:

binnen de bebouwde kom: 50 km/h

binnen de bebouwde kom: 50 km/h autowegen: 100 km/h

autowegen: 100 km/h autosnelwegen: 130 km/h





Motorvoertuigen met een lichte aanhanger (tot 750 kg), waarbij het trekkende motorvoertuig een maximaal toegestaan gewicht heeft van 3,5 t:

binnen de bebouwde kom: 50 km/h

binnen de bebouwde kom: 50 km/h autowegen en autosnelwegen: 100 km/h





Motorvoertuigen met een aanhanger die meer dan 750 kg weegt (het trekkende motorvoertuig en de aanhanger mogen samen een maximaal toelaatbaar gewicht van 3,5 t hebben):

binnen de bebouwde kom: 50 km/h

binnen de bebouwde kom: 50 km/h autowegen: 80 km/h

autowegen: 80 km/h autosnelwegen: 100 km/h





Bussen:

binnen de bebouwde kom: 50 km/h

binnen de bebouwde kom: 50 km/h autowegen: 80 km/h

autowegen: 80 km/h autosnelwegen: 100 km/h (op sommige autosnelwegen is tussen 22.00 en 05.00 uur slecht 90 km/h toegestaan)





Verplichte hulpverleningsstrook

Sinds 1 januari 2012 is het bij files op de Oostenrijkse autowegen en autosnelwegen verplicht een middendoorgang vrij te maken. De hulpverleningsstrook moet de hulpdiensten toelaten sneller op de plaats van het ongeval te komen.

Verplicht meevoeren van een veiligheidsvest

Op alle Oostenrijkse wegen is het buiten de bebouwde kom verplicht om een veiligheidsvest in de auto te hebben. Dat betekent dat de automobilist ten allen tijde een reflecterend veiligheidsvest in de auto moet hebben. Wanneer u een ongeluk krijgt of met pech langs de weg komt te staan en de rijbaan op gaat, moet u dit veiligheidsvest aandoen. Hier gaat het dus om een dubbele verplichting, die ook als zodanig bestraft zou kunnen worden. Bij een verkeerscontrole kan er naar het veiligheidsvest worden gevraagd.

Kinderen in de auto

Kinderen die jonger zijn dan 14 jaar of kleiner dan 150 cm moeten worden vervoerd in een daarvoor bedoeld kinderzitje. In motorvoertuigen en stationcars (ook in zg. "kleine bussen") mag slecht één kind per zitplaats worden vervoerd, wel moet het kind op een op leeftijd en lengte van het kind aangepaste wijze worden vastgemaakt.

Rijden onder invloed

Het toegestane alcoholpromillage bedraagt in Oostenrijk 0,5 promille. Wanneer u deze grens overschrijdt kunt u een geldstraf krijgen, onder bepaalde omstandigheden wordt zelfs het rijbewijs ingetrokken.

Verplicht dragen van de veiligheidsgordel

Het dragen van een veiligheidsgordel is in Oostenrijk verplicht.

Bellen in de auto

Tijdens het rijden mag slecht handsfree worden gebeld. Het handsfree-set moet zo worden gemonteerd dat alle knoppen met één hand kunnen worden bediend en dat de bestuurder op geen enkele wijze wordt belemmerd.

Voorschriften voor motorrijders

Het dragen van een valhelm is voor motorrijders in Oostenrijk verplicht. Motorrijders moeten ook overdag met dimlichten rijden. Er geldt een vignettenplicht.

Brandstof

In Oostenrijk wordt bij alle benzinestations loodvrije benzine met 91 octaan evenals Euro-Super (loodvrije benzine met 95 octaan) en Super-Plus (loodvrije benzine met 98 octaan) verkocht. De verkoop van loodhoudende benzine is in Oostenrijk verboden, voor motorvoertuigen zonder katalysator is echter bij de benzinestations een hulpstof (additief) te krijgen.

Ongeluk, pech onderweg

Wanneer er een ongeluk gebeurt met letselschade, moet de politie daar direkt over worden geïnformeerd. Wanneer er slechts materiële schade is, hoeft dit alleen te gebeuren, wanneer de wederzijdse identiteit niet kon worden aangetoond. ÖAMTC en ARBÖ (Oostenrijkse automobielclubs) hebben een 24-uurs wegenwacht, die door elke bestuurder kan worden ingeroepen (voor niet-leden tegen betaling).

Alarmnummers (zonder netnummer): Euro-Alarmnummer 112 Brandweer 122 Politie 133 Ambulance/weekendarzt 144 Artsen oproep-dienst 141 Reddingsdienst in de bergen 140 ÖAMTC-wegenwacht 120 ARBÖ-wegenwacht 123





Verkeersinformatie

Verkeersinformatie uit heel Oostenrijk evenals verkeersinformatie van de hoofdverbindingswegen van de aangrenzende landen worden door de radiozender Ö3 elk half uur doorgegeven. Wanneer er een acute gevarensituatie ontstaat - bijvoorbeeld door spookrijders - wordt het radioprogramma onmiddelijk onderbroken en er wordt doorgeschakeld naar de ander ORF-radiozenders.

24 uur per dag kunt u de verkeersinformatie via het telefoonnummer 0800-600 601 (gratis in heel Oostenrijk) doorgeven. Via het servicenummer 0900 600 600 (niet gratis) kunt u de actuele verkeersinformatie horen. Meer informatie krijgt u online via oe3.ORF.at.

