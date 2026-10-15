Първият невидим слухов имплант е произведен в Австрия

Историята на австрийската компания за медицинска техника започва преди повече от 50 години в Техническия университет във Виена. Оттогава MED-EL е създала и усъвършенствала революционни иновации, като по този начин е подобрила живота и преживяванията на много хора с увреден слух. Сега бе представен първият и единствен в света невидим кохлеарен имплант, при който всички компоненти са изцяло разположени под кожата.

При леки до умерени увреждания на слуха се използват класически слухови апарати. Те усилват звука, благодарение на което шумовете звучат по-силно. При тежки форми на загуба на слуха това не е достатъчно. Тук на помощ идват кохлеарните импланти. Те заобикалят увредените части на вътрешното ухо и стимулират директно слуховия нерв: звукът се улавя от устройство и се предава към импланта. Имплантът стимулира кохлеята с електрически сигнали. Слуховият нерв пренася тези сигнали към мозъка. Там те се обработват и се възприемат като звуци.

Ингеборг и Ервин Хохмайр, основателите на австрийското семейно предприятие MED-EL, започнаха през 1975 г. разработването на кохлеарни импланти. Първият такъв имплант беше имплантиран хирургично през 1977 г. и се счита за основа на съвременните импланти. Визията за създаване на имплант, който да е напълно невидим отвън, беше формулирана като цел още в самото начало. Изследователите бяха убедени, че такъв вариант не само ще бъде по-естетичен, но преди всичко ще има положителни психологически ефекти. Дълго време обаче не съществуваха подходящи батерии или микрофони. Когато например микрофонът е разположен под кожата, звукът се променя. Изработването на микрофон, който да се справи с този проблем, беше най-голямото предизвикателство.

След общо 15 години изследвания и разработки MED-EL с гордост представи първия кохлеарен имплант, който се поставя изцяло под кожата. Около 40 пациенти по целия свят вече са с него, а наскоро беше извършена първата операция за имплантирането му извън рамките на клинично проучване. За засегнатите хора новият имплант е още една стъпка към автономност, свобода и радост от живота, тъй като продуктът може да се носи и през нощта, и под вода, и е напълно готов за употреба дори докато батерията се зарежда.

Тази година MED-EL получи и наградата TRIGOS – австрийската награда за отговорно управление. Наградата е признание за международната ангажираност на компанията, която реализира проекти в развиващите се и нововъзникващите икономики. Става дума за цялостен подход към укрепването на системите за слухово здравеопазване. Акцентът е поставен върху обучението, ранната диагностика и достъпното предаване на знания. По този начин целта на MED-EL – да преодолее глухотата като бариера за комуникация и да осигури по-добро качество на живот на пациентите – се реализира на международно ниво.