Австрия спечели 10 медала на WorldSkills 2026

WorldSkills се провежда на всеки 2 години. На Световното първенство по професии млади специалисти от цял свят демонстрират уменията, които са придобили. В над 60 дисциплини те прилагат знанията и уменията си и в продължение на 4 дни работят върху тестови задачи и проекти от своята професионална област. Домакин на тазгодишното 48-о издание на WorldSkills беше Шанхай, Китай.

Отборът на Австрия блести тази година с 10 медала – 4 сребърни и 6 бронзови. За съжаление, този път не стигна за злато. Изключителните постижения (постигнати са поне 700 от 800 точки), които за съжаление не успяха да се качат на подиума, също получават достойно признание: медальоните за отлични постижения. 20 от тези „Medals for Excellence“ отидоха в Австрия.



© SkillsAustria/Wieser/Slovencik





Конкуренцията е голяма и в крайна сметка, както и в спорта, решаваща е и една малка доза късмет. Китай оглавява и тазгодишната класация на държавите. Австрия заема 7-мо място в международната класация и 3-то място в европейската, след Швейцария и Франция. При участие на около 1 400 състезатели от 80 държави това е страхотен резултат, с който отборът на Австрия може да се гордее. Младите специалисти от Австрия показаха уменията си на най-голямата сцена в професионалното образование с отдаденост и страст и представиха Австрия по отличен начин като място за обучение.

ADVANTAGE AUSTRIA поздравява австрийския отбор и особено отличените участници за успеха им!

© SkillsAustria/Wieser/Slovencik

Следващото издание на WorldSkills ще се проведе през 2028 г. в Аичи, Япония.

Преди това, през 2027 г., ще се състои EuroSkills в Дюселдорф, Германия.

