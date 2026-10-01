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Австрия спечели 10 медала на WorldSkills 2026

В продължение на 4 дни млади специалисти от цял свят демонстрираха уменията си на Световното първенство по професионални умения в Шанхай. Отборът на Австрия спечели 10 медала и 20 медальона за отлични постижения. 
"worldskills Shanghai 2026" displayed on a monitor at the event's cosing ceremony © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik
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WorldSkills се провежда на всеки 2 години. На Световното първенство по професии млади специалисти от цял свят демонстрират уменията, които са придобили. В над 60 дисциплини те прилагат знанията и уменията си и в продължение на 4 дни работят върху тестови задачи и проекти от своята професионална област. Домакин на тазгодишното 48-о издание на WorldSkills беше Шанхай, Китай.

Отборът на Австрия блести тази година с 10 медала – 4 сребърни и 6 бронзови. За съжаление, този път не стигна за злато. Изключителните постижения (постигнати са поне 700 от 800 точки), които за съжаление не успяха да се качат на подиума, също получават достойно признание: медальоните за отлични постижения. 20 от тези „Medals for Excellence“ отидоха в Австрия.

photo of the participants cheering at the WorldSkills 2026's closing ceremony © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik



Конкуренцията е голяма и в крайна сметка, както и в спорта, решаваща е и една малка доза късмет. Китай оглавява и тазгодишната класация на държавите. Австрия заема 7-мо място в международната класация и 3-то място в европейската, след Швейцария и Франция. При участие на около 1 400 състезатели от 80 държави това е страхотен резултат, с който отборът на Австрия може да се гордее. Младите специалисти от Австрия показаха уменията си на най-голямата сцена в професионалното образование с отдаденост и страст и представиха Австрия по отличен начин като място за обучение.

ADVANTAGE AUSTRIA поздравява австрийския отбор и особено отличените участници за успеха им!

photo of the 10 Austrian participants who won a medal at WorldSkills 2026 © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik

 

Следващото издание на WorldSkills ще се проведе през 2028 г. в Аичи, Япония.

Преди това, през 2027 г., ще се състои EuroSkills в Дюселдорф, Германия.

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