Европейски норми и стандарти

Нормите в Австрия се наричат ÖNORM. Те се издават от Австрийския институт за стандартизация. Австрийския т институт за стандартизация организира и координира – законова рамка за тази му дейност е Законът за нормите и стандартите от 1971 г. – разработването на нормите и стандартите от заинтересовани кръгове от специалисти в областта на икономиката, администрацията, науката и защитата на потребителите, които изпращат свои представители в комитетите на Австрийския институт за стандартизация.

Голямата част от валидните днес в Австрия норми – повече от 20.000 – е с европейски произход. Европейските норми (в Австрия "ÖNORMEN EN") са идентични във всички държави в ЕС и в ЕАСТ и по този начин отстраняват търговските пречки в рамките на Европейското икономическо пространство ЕИО. Те се изготвят съвместно и в консенсус от делегатите от националните комитети.



Организациите на европейско равнище са:

Европейски комитет за стандартизация (CEN)

Европейски комитет за стандартизация в областта на електротехниката (CENELEC)

Европейски институт за стандартизация в областта на телекомуникациите (ETSI)

Международни норми и стандарти

В много случаи европейските норми са основата за изпълнението на основните изисквания на европейското законодателство (Директиви на ЕС) в практиката. Те създават предпоставката за възможността за предлагане на стоките на европейския пазар.Списък на директивите, включително принадлежащите към тях норми и стандарти, ще откриете на страниците на "New Approach" (en)

Заедно с европейските норми и стандарти има и такива, които са признати навсякъде по света: така наречените Международни стандарти (ISO). Приетите Международни стандарти в Австрия се наричат "ÖNORM ISO ". Много международни стандарти са същевременно и европейски норми, а заедно с това и национални норми (в Австрия : "ÖNORM EN ISO").



Организациите на международно равнище са:

Международна организация за стандартизация (ISO)

Международна електротехническа комисия (IEC)

Международен съюз за телекомуникации (ITU)

Национални норми и стандарти

Делът на Европейските (и Международните) стандарти в австрийските норми и стандарти възлиза на почти 80 %. Има обаче и редица чисто национални норми. Националните ÖNORMEN се развиваха и се развиват предимно в онези области, в които досега не е имало нужда от наднационални норми.