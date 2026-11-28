Те регламентират например
- изискванията към продуктите
за да се гарантира годността за употреба, съвместимостта, безопасността, защитата на здравето и опазването на околната среда
- методите и процесите на работа
например за компетентното изпълнение на работите или възлагането на поръчки
- методите за изпитвания и измервателните методи
за да може да се докаже спазването на граничните стойности или на изискванията
- понятията
за да може с една единна терминология да се улесни разбирането между търговските партньори, с клиентите, изпитвателните служби и институциите.
- улесняват възможността за сравнение на продуктите и услугите
- се грижат за рационалните процеси на планиране и производствени процеси
- облекчават рутинните работи
- отстраняват търговските пречки – на национално, европейско и международно ниво
- и с това облекчават достъпа до пазара.
Европейски норми и стандарти
Голямата част от валидните днес в Австрия норми – повече от 20.000 – е с европейски произход. Европейските норми (в Австрия "ÖNORMEN EN") са идентични във всички държави в ЕС и в ЕАСТ и по този начин отстраняват търговските пречки в рамките на Европейското икономическо пространство ЕИО. Те се изготвят съвместно и в консенсус от делегатите от националните комитети.
Организациите на европейско равнище са:
- Европейски комитет за стандартизация (CEN)
- Европейски комитет за стандартизация в областта на електротехниката (CENELEC)
- Европейски институт за стандартизация в областта на телекомуникациите (ETSI)
Списък на директивите, включително принадлежащите към тях норми и стандарти, ще откриете на страниците на "New Approach" (en).
Международни норми и стандарти
Заедно с европейските норми и стандарти има и такива, които са признати навсякъде по света: така наречените Международни стандарти (ISO). Приетите Международни стандарти в Австрия се наричат "ÖNORM ISO ". Много международни стандарти са същевременно и европейски норми, а заедно с това и национални норми (в Австрия : "ÖNORM EN ISO").
Организациите на международно равнище са:
- Международна организация за стандартизация (ISO)
- Международна електротехническа комисия (IEC)
- Международен съюз за телекомуникации (ITU)
Национални норми и стандарти
Делът на Европейските (и Международните) стандарти в австрийските норми и стандарти възлиза на почти 80 %. Има обаче и редица чисто национални норми. Националните ÖNORMEN се развиваха и се развиват предимно в онези области, в които досега не е имало нужда от наднационални норми.
Внос в страни-членки на ЕС
Свободното движение на стоки се причислява към основните свободи на Европейския вътрешен пазар. Това означава: Стоките, които вече могат да бъдат предложени на пазара в Австрия – защото изпълняват основните изисквания за съответните Директиви на ЕС и принадлежащите към тях норми –, се допускат и до другите страни-членки на ЕС.
Ако за стоката няма Европейски стандарти или в целевата страна е необходимо спазването на национални норми, се обърнете моля към Отдел „Продажби & обслужване” на Австрийския институт за стандартизация .
Внос в страни извън рамките на ЕС
Националните (австрийски) и Европейските норми и стандарти определят високо ниво на сигурност и качество за австрийските стоки. Въпреки това може да е необходимо продуктите да се нагаждат към правните и нормативните изисквания на целевата страна, за да могат да бъдат пуснати на пазара.
Ако се нуждаете от информация за нормите и правните разпоредби, валидни в страната, където ще се внася стоката, се обърнете моля към Отдел „Продажби & обслужване” на Австрийския институт за стандартизация :
Австрийски институт за стандартизация (ON)
Продажби & обслужване
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html
Чрез отдела „Продажби & обслужване” на Австрийския институт за стандартизация – срещу възстановяване на разходите – ще откриете всички необходими норми. По желание сътрудниците могат да търсят норми и стандарти, валидни в целевата страна, и да набавят оригиналните документи.
Къде ще намерите нормите и стандартите
Денонощно можете са търсите норми и стандарти безплатно онлайн в webshop-а на Австрийския институт по стандартизация: www.on-norm.at/shop. В полето за търсене въведете търсеното понятие, номера на документа, заглавието на документа или част от него.
На разположение са около 200.000 документа и могат да бъдат придобити като пълен текст срещу възстановяване на разходите. Сред тях са:
- всички ÖNORMEN и правила на Австрийския институт за стандартизация (ONR)
- всички Европейски норми на немски и английски език (EN)
- всички Международни норми (ISO, IEC), както и
- редица чуждестранни норми (например DIN – също на немски и английски език).
Австрийски институт за стандартизация (ON)
Sales & Service
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-818
sales@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/on_sales_service.html
Австрийският институт за стандартизация предоставя възможността за сертификация на съответствието на продуктите с определена норма, например системата „изпитано съгласно ÖNORM“ („ÖNORM ... geprüft“). Други знаци за съответствие на Австрийския институт за стандартизация са: ON Certified Product, ON Certified Service, ON Certified Person, Keymark, CENCER. Подробности можете да откриете на адрес:www.on-norm.at/publish/zert_systeme_alle.html.
Освен това Австрийският институт за стандартизация е компетентната служба, оправомощена да издава ЕС Сертификати за съответствие, както и сертификати за собствен заводски производствен контрол като предпоставка за СЕ маркировката на продуктите. Ако проявявате интерес, се обърнете моля към:
Австрийски институт за стандартизация – Сертификация (ON CERT)
Дипл. инж. Волфганг Хьонл
Heinestraße 38
1020 Wien
Österreich
+43 1 213 00-524
+43 1 213 00-520
wolfgang.hoehnl@on-norm.at
http://www.on-norm.at/publish/kontakt_on_cert.html