Благодарение на десетилетния си опит австрийските търговски фирми разполагат с огромно нау-хау за световните пазари. Ето защо те могат да помогнат много при извършването на експортни и импортни сделки. Транзитната търговия, тоест свързването на два пазара чрез австрийско предприятие, придобива все по-голямо значение.

Австрийските търговски фирми се отличават по-специално с детайлното познаване на централноевропейските и източноевропейските пазари. Но естествено външнотърговските фирми са представени практически на всички пазари по света. Голямата гъвкавост в превозването на стоки до всяка желана точка, както и в предоставянето на свързаното с това ноу-хау превръщат австрийските търговски фирми в надеждни и желани партньори.