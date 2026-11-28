Австрия има площ от 83.883 км², разположена е в сърцето на Европа и граничи с

Германия

Чехия

Словакия

Унгария

Словения

Италия

Лихтенщайн и

Швейцария.





Страната принадлежи към централноевропейската времева зона.

Най-важните центрове с висока концентрация на хора и промишлени обекти са федералната столица Виена (2,028.289, 01.01.2025) жители) столиците на федералните провинции

Грац (305.314, 01.01.2025 жители)

Линц (213.557, 01.01.2025 жители) и

Залцбург (157.659, 01.01.2025 жители).





С височина 3.798 м Гросглокнер в Хое Тауерн е най-високата планина в Австрия.

Климат

Средната температура през лятото е около 20° C и се покачва до 35° C. През зимата температурите могат да паднат до –15° C , средните температури през зимата обаче се движат около -4° C . Може да има силни снеговалежи особено в планините. Най-честите валежи от дъжд са през май и юни.



Води

Най-важният вътрешен воден път в река Дунав. Най-голямото езеро е Нойзидлер Зее във федерална провинция Бургенланд. Около 77 % от неговата обща площ от 315 км² е разположена в Австрия, а останалата част се намира в Унгария. Езерото Атерзее има площ от 46 км², а Траунзее – 24 км². На австрийска държавна територия се намират и 24 км² от Бодензее (с обща площ 536 км²).



Суровини

В Австрия се добиват следните суровини:

желязна руда

кафяви въглища

нефт и земен газ

магнезит

кварцов пясък

гипс

оловни и цинкови руди

графит и каолин.





От значение е и солодобивната промишленост. Друга важна суровина в Австрия е дървесината.

