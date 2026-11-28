Австрия има площ от 83.883 км², разположена е в сърцето на Европа и граничи с
- Германия
- Чехия
- Словакия
- Унгария
- Словения
- Италия
- Лихтенщайн и
- Швейцария.
Страната принадлежи към централноевропейската времева зона.
Най-важните центрове с висока концентрация на хора и промишлени обекти са федералната столица Виена (2,028.289, 01.01.2025) жители) столиците на федералните провинции
- Грац (305.314, 01.01.2025 жители)
- Линц (213.557, 01.01.2025 жители) и
- Залцбург (157.659, 01.01.2025 жители).
С височина 3.798 м Гросглокнер в Хое Тауерн е най-високата планина в Австрия.
Климат
Средната температура през лятото е около 20° C и се покачва до 35° C. През зимата температурите могат да паднат до –15° C , средните температури през зимата обаче се движат около -4° C . Може да има силни снеговалежи особено в планините. Най-честите валежи от дъжд са през май и юни.
Води
Най-важният вътрешен воден път в река Дунав. Най-голямото езеро е Нойзидлер Зее във федерална провинция Бургенланд. Около 77 % от неговата обща площ от 315 км² е разположена в Австрия, а останалата част се намира в Унгария. Езерото Атерзее има площ от 46 км², а Траунзее – 24 км². На австрийска държавна територия се намират и 24 км² от Бодензее (с обща площ 536 км²).
Суровини
В Австрия се добиват следните суровини:
- желязна руда
- кафяви въглища
- нефт и земен газ
- магнезит
- кварцов пясък
- гипс
- оловни и цинкови руди
- графит и каолин.
От значение е и солодобивната промишленост. Друга важна суровина в Австрия е дървесината.