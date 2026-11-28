Самолетни връзки

Важни летища с ежедневни самолетни връзки за страната и чужбина:

Летищен трансфер

Влакът City Airport Train CAT се движи между центъра на града (гара Вин Мите) и летище Виена. Времето за придвижване по този маршрут е 16 минути.

Автобусите се движат между летището и респ. западната железопътна гара Westbahnhof, както и към площад Schwedenplatz и Kagran.



Такситата на аеропорта (Airport - Taxis) очакват пътниците на летище Швехат. Те трябва да се поръчат предварително и имат фиксирана цена (включително багажа) без допълнителна добавка към цената за празния пробег обратно.

Влак

Съществуват международни железопътни връзки към почти всички европейски страни.

Ежедневни влаковете за превозване на автомобили и пътуващите с тях.





Автомобил

Правилата за движение по пътищата и пътните знаци в Австрия като цяло съответстват на тези в другите европейски държави. За ползването на магистралите и скоростните магистрали в Австрия се заплаща пътна такса. За движението по улиците извън затворените населени места важи задължението за носене на предупредителни жилетки, а допустимата граница на съдържанието на алкохол в кръвта при шофиране е 0,5 промила. Задължително е поставянето на предпазни колани.

Позволени максимални скорости като цяло (ако с пътен знак не е указано друго):

в рамките на дадено населено място: между табелките с името на населеното място в началото и в края му: 50 км/ч

по шосетата извън населените места: 100 км/ч

по магистралите: 130 км/ч.





Такси

Такситата в по-големите градове разполагат с официално проверени и фиксирани таксиметри. Тарифата се изчислява както според изминатите километри, така и според времето на пътуването.

Кораб

По река Дунав оперират множество предложители за различните пътни участъци. Освен това се предлагат редовни пътувания и пътувания за излет по австрийските езера.

Автобус

Österreichische Postbus AG покрива 800 линии с около 21.100 спирав цяла Австрия. С автобус може да се стигне и до почти всички важни туристически обекти.

Планински железници

В Австрия работят около 3.000 въжени лифтове, седалкови лифтове и ски-влекове.