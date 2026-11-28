Печатни медии
Водещите икономически ежедневници в Австрия са
Най-важните икономически списания са
Всички водещи издателства заедно с печатната версия предлагат и онлайн версии на изданията си.
Най тиражираният ежедневник е Neue Kronen Zeitung (обхват 20,9%), след него се нареждат Heute, Kleine Zeitung, Der Standard, Österreich и Kurier.
Радио и телевизия
6 аедно с радиостанциите на публично-правното Австрийско радио (Österreichischer Rundfunk – ORF) има и множество частни радио оператори особено в индустриалните центрове (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe).
От Австрийското радио ORF се излъчват три национални телевизионни канала. ATV, PULS 4 и ServusTV са частни телевизионни станции, които се излъчват в цялата страна. Освен това има някои регионални телевизионни станции. Съществен е делът на обществените и чуждестранните телевизионни станции, чийто прием е широко разпространен в Австрия.
|Пазарни дялове на водещите телевизионни станции (2025)
|ORF2
|20,8 %
|ORFeins
|10,8 %
| ServusTV
|4,7 %
|ZDF
|4,5 %
| RTL
|3,7 %
| VOX
|3,6 %
|ARD
|3,1 %
| PULS4
|2,7 %
|ATV
|2,6 %
|SAT.1
|2,3 %
|PRO7
|2,3 %