Печатни медии

Водещите икономически ежедневници в Австрия са



Най-важните икономически списания са

Всички водещи издателства заедно с печатната версия предлагат и онлайн версии на изданията си.

Най тиражираният ежедневник е Neue Kronen Zeitung (обхват 20,9%), след него се нареждат Heute, Kleine Zeitung, Der Standard, Österreich и Kurier.





Радио и телевизия

6 аедно с радиостанциите на публично-правното Австрийско радио (Österreichischer Rundfunk – ORF) има и множество частни радио оператори особено в индустриалните центрове (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe).

От Австрийското радио ORF се излъчват три национални телевизионни канала. ATV, PULS 4 и ServusTV са частни телевизионни станции, които се излъчват в цялата страна. Освен това има някои регионални телевизионни станции. Съществен е делът на обществените и чуждестранните телевизионни станции, чийто прием е широко разпространен в Австрия.



Източник: https://der.orf.at/medienforschung/ Пазарни дялове на водещите телевизионни станции (2025) ORF2 20,8 % ORFeins 10,8 % ServusTV

4,7 % ZDF 4,5 % RTL

3,7 % VOX

3,6 % ARD 3,1 % PULS4

2,7 % ATV 2,6 % SAT.1 2,3 % PRO7 2,3 %



