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FRIES Kunststofftechnik GmbH

Kort information om företaget
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Fries utvecklar och producerar en bred portfölj av innovativa produkter som säljs internationellt.

Bransch

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Huvudkontor

FRIES Kunststofftechnik GmbH
Schützenstraße 19
6832 Sulz
Österrike
+4355224935
+4355224935209
info@fries.at
http://www.fries-kt.com
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