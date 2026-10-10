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Gebrüder Woerle Gesellschaft m.b.H.

Kort information om företaget
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Familjeföretaget WOERLE har varit ostspecialist och hömjölkspionjär i Österrike i över 130 år.

Bransch

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Huvudkontor

Gebrüder Woerle Gesellschaft m.b.H.
Enzing 26
5302 Henndorf am Wallersee
Österrike
+43621466310
+436214663134
export@woerle.at
http://www.woerle.at
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