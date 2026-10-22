Head Sport GmbH
Kontaktuppgifter
Huvudkontor
6921 Kennelbach
Österrike
Företagsprofil
Sedan 1950 står HEAD för innovativ design, teknisk excellens och passion för sport. HEAD marknadsför en internationell varumärkesportfölj:
• HEAD (produkter för vintersport, racketsport och simsport)
• PENN (tennis- och racquetballbollar)
• TYROLIA (skidbindningar)
• MARES/SSI/rEvo (dykarutrustning och dykutbildning)
• LiveAboard (dykresor)
• ZOGGS (simsportutrustning)
• INDIGO (skid- och snowboardutrustning)
• AQUALUNG (dyk- och snorklingsprodukter)
Affärsmöjligheter
HEAD SKIDOR / SKOR / BINDNINGAR – TOPPRESTANDA FÖR UTHYRNING & FÖRSÄLJNING
HEADs professionella distributionsnät säkerställer en pålitlig och smidig försörjning av HEAD‑produkter – och erbjuder återförsäljare samt uthyrningsorganisationer högsta nivå av service och support.
HEAD står för genomtänkta lösningar inom skiduthyrning och produkter av högsta kvalitet för försäljning. Många av de största skiduthyrarna världen över förlitar sig på HEAD – och drar nytta av den erfarenhet och expertis som HEAD har byggt upp genom många års samarbete med internationella uthyrningspartners.