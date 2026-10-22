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Head Sport GmbH

Kort information om företaget
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HEAD är en världsledande leverantör av förstklassig och högpresterande sportutrustning och sportkläder för idrottare på alla nivåer. Företaget har fem affärsområden.

Företaget söker: Partners

Bransch

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Huvudkontor

Head Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
Österrike
+4355746080
+435574608130
service@shop.head.com
http://www.head.com
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Om företaget

Företagsprofil

Sedan 1950 står HEAD för innovativ design, teknisk excellens och passion för sport. HEAD marknadsför en internationell varumärkesportfölj:
• HEAD (produkter för vintersport, racketsport och simsport)
• PENN (tennis- och racquetballbollar)
• TYROLIA (skidbindningar)
• MARES/SSI/rEvo (dykarutrustning och dykutbildning)
• LiveAboard (dykresor)
• ZOGGS (simsportutrustning)
• INDIGO (skid- och snowboardutrustning)
• AQUALUNG (dyk- och snorklingsprodukter)

Produktbild
© Head Sport GmbH
Symbolbild
© Head Sport GmbH
Affärsmöjligheter

Affärsmöjligheter

HEAD SKIDOR / SKOR / BINDNINGAR – TOPPRESTANDA FÖR UTHYRNING & FÖRSÄLJNING

HEADs professionella distributionsnät säkerställer en pålitlig och smidig försörjning av HEAD‑produkter – och erbjuder återförsäljare samt uthyrningsorganisationer högsta nivå av service och support.
HEAD står för genomtänkta lösningar inom skiduthyrning och produkter av högsta kvalitet för försäljning. Många av de största skiduthyrarna världen över förlitar sig på HEAD – och drar nytta av den erfarenhet och expertis som HEAD har byggt upp genom många års samarbete med internationella uthyrningspartners.

Symbolbild
© Head Sport GmbH