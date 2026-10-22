JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Kort information om företaget
JOANNEUM RESEARCH utvecklar lösningar och teknologier för näringsliv och industri inom ett brett spektrum av sektorer och bedriver spetsforskning på internationell nivå.
Bransch
KontaktuppgifterFöregående Nästa
Kontaktuppgifter
Huvudkontor
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Leonhardstraße 59
8010 Graz
Österrike
8010 Graz
Österrike
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Leonhardstraße 59
8010 Graz
Österrike
8010 Graz
Österrike
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Neue Stiftingtalstraße 2
8010 Graz
Österrike
8010 Graz
Österrike
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Franz-Pichler-Straße 30
8160 Weiz
Österrike
8160 Weiz
Österrike
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Steyrergasse 17
8010 Graz
Österrike
8010 Graz
Österrike
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Neue Stiftingtalstraße 2
8010 Graz
Österrike
8010 Graz
Österrike
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Lakeside B 08a EG
9020 Klagenfurt
Österrike
9020 Klagenfurt
Österrike