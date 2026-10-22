© Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.

Det österrikiska familjeföretaget Plasser & Theurer står för effektivitet och innovation inom banbyggen. Sedan 1953 har företaget levererat cirka 17 800 maskiner till 110 länder.

Maskinprogrammet omfattar nästan alla arbetsprocesser som krävs för underhåll och byggande och ombyggnad av järnvägsspår. Som en fullserviceleverantör säkerställer vi heltäckande kundservice i samarbete med 22 globala partnerföretag.

Enkel drift tack vare AI, end-to-end-lösningar och klimatvänliga drifter kännetecknar våra erbjudanden.

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