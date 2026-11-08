Redbloc | Redblocsystems GmbH
Företaget Redblocsystems erbjuder ett lönsamt system för att tillverka prefabricerade byggelement som gör sig betalt inom en kort tid. De högkvalitativa väggelementen består av tegel, kalksandsten, lättbetong, betongblock och andra mineraliska byggmaterial - effektivt och ekonomiskt.
Företaget söker: Kunder
Kontaktuppgifter
Huvudkontor
4600 Wels
Österrike
Företagsprofil
Företaget Redblocsystems erbjuder ett lönsamt system för att tillverka prefabricerade byggelement som gör sig betalt inom en kort tid. De högkvalitativa väggelementen består av tegel, kalksandsten, lättbetong, betongblock och andra mineraliska byggmaterial - effektivt och ekonomiskt.
Fördelar:
- beprövad prefabricerad teknik
- "just-in-time" produktion
- hög kvalitet och noggrannhet
- exakta utskärningar (snedtak, fönster, etc.)
- korta byggtider
- förutsebara kostnader
- alla typer av byggnader är möjliga
Redblocsystems kombinerar massiva byggnaders fördelar vad gäller boendekvalitet, hållbarhet, värme- och ljudisolering med den ökade effektiviteten som prefabricerade byggelement innebär.
Affärsmöjligheter
FRAMTIDENS BYGGANDE. EFFEKTIVT OCH AUTOMATISKT.
Redblocsystems erbjuder nyckelfärdiga, hel- och halvautomatiska anläggningar för prefabricering av väggelement. Delarna tillverkas efter mått. Även specialformer såsom snedtak, installationskanaler samt öppningar för fönster och dörrar tillverkas helautomatiskt.
Redblocsystems innehar nödvändiga bygglov och erbjuder sin kunskap inom ramen för licenseringen. Vårt system är den framtidssäkra lösningen på bristen på kvalificerad arbetskraft och ökar produktiviteten inom byggbranschen.
Målgruppen är tillverkare av byggmaterial och byggföretag.