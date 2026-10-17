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"Snowsports GmbH"

Kort information om företaget
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Snowsports GmbH – Snowsports Academy är specialiserad på utbildning och vidareutbildning av skidlärare och snowboardlärare, utveckling av snösportprojekt samt rådgivning inom vinterturism.

Företaget söker: Kunder

Bransch

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Huvudkontor

"Snowsports GmbH"
Holetschekgasse 60
1210 Wien
Österrike
+436505005522
office@snowsports.at
http://www.snowsports.at
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Om företaget

Företagsprofil

Snowsports GmbH – Snowsports Academy är ett innovativt österrikiskt företag som fokuserar på utbildning och vidareutbildning av skidlärare och snowboardlärare, utveckling av internationella snösportprojekt samt professionell rådgivning inom vinterturism.
Våra fokusområden:
• Österrikiska skid- och snowboardlärarutbildningar på tyska och engelska
• Rådgivning och projektutveckling för att främja snösport
• Alternativa koncept för snösport i urbana miljöer
• Utbildningar i Österrike eller på internationella projektpartners anläggningar

Som kompetent partner med 50 års erfarenhet inom vinterturism sätter vi kvalitet och passion i samarbetet med våra projektpartners i främsta rummet.

Personer
vd Martin Dolezal och COO Johann Reisenberger © Snowsports Academy
Symbolbild
© Snowsports Academy
Affärsmöjligheter

Affärsmöjligheter

Vintersport-projekt inom turism

Kunder och partners drar nytta av Snowsports Academys ledningsteams och medarbetares omfattande internationella erfarenhet inom uppbyggnad och utveckling av olika områden inom vinterturismbranschen.

B2B:
• Skidlärarutbildningar i Österrike eller på projektpartnerns internationella anläggning
• Snowboardlärarutbildningar i Österrike eller på projektpartnerns internationella anläggning
• Koncept för drift och marknadsföring
• Turismutveckling inom vintersport

B2C:
Deltagare för utbildningskurser och träning för skidlärare och snowboardlärare

Personer
© Snowsports Academy