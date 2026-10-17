"Snowsports GmbH"
Kontaktuppgifter
Huvudkontor
1210 Wien
Österrike
Företagsprofil
Snowsports GmbH – Snowsports Academy är ett innovativt österrikiskt företag som fokuserar på utbildning och vidareutbildning av skidlärare och snowboardlärare, utveckling av internationella snösportprojekt samt professionell rådgivning inom vinterturism.
Våra fokusområden:
• Österrikiska skid- och snowboardlärarutbildningar på tyska och engelska
• Rådgivning och projektutveckling för att främja snösport
• Alternativa koncept för snösport i urbana miljöer
• Utbildningar i Österrike eller på internationella projektpartners anläggningar
Som kompetent partner med 50 års erfarenhet inom vinterturism sätter vi kvalitet och passion i samarbetet med våra projektpartners i främsta rummet.
Affärsmöjligheter
Vintersport-projekt inom turism
Kunder och partners drar nytta av Snowsports Academys ledningsteams och medarbetares omfattande internationella erfarenhet inom uppbyggnad och utveckling av olika områden inom vinterturismbranschen.
B2B:
• Skidlärarutbildningar i Österrike eller på projektpartnerns internationella anläggning
• Snowboardlärarutbildningar i Österrike eller på projektpartnerns internationella anläggning
• Koncept för drift och marknadsföring
• Turismutveckling inom vintersport
B2C:
Deltagare för utbildningskurser och träning för skidlärare och snowboardlärare