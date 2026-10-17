Snowsports GmbH – Snowsports Academy är ett innovativt österrikiskt företag som fokuserar på utbildning och vidareutbildning av skidlärare och snowboardlärare, utveckling av internationella snösportprojekt samt professionell rådgivning inom vinterturism.

Våra fokusområden:

• Österrikiska skid- och snowboardlärarutbildningar på tyska och engelska

• Rådgivning och projektutveckling för att främja snösport

• Alternativa koncept för snösport i urbana miljöer

• Utbildningar i Österrike eller på internationella projektpartners anläggningar

Som kompetent partner med 50 års erfarenhet inom vinterturism sätter vi kvalitet och passion i samarbetet med våra projektpartners i främsta rummet.

vd Martin Dolezal och COO Johann Reisenberger © Snowsports Academy