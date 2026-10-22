Tiroler Rohre GmbH
Kontaktuppgifter
Huvudkontor
6060 Hall in Tirol
Österrike
Företagsprofil
Företaget Tiroler Rohre GmbH (TRM) utvecklar, tillverkar och marknadsför högkvalitativa rör‑ och pålsystem av gjutjärn för vattentransport och anläggningsprojekt.
Produkterna är högpresterande, långlivade och robusta. De utmärker sig särskilt genom ekologiska och ekonomiska fördelar. Tack vare segjärnets egenskaper och företagets expertis inom produkternas användningsområden kan Die Tiroler Rohre GmbH även bemästra extrema utmaningar.
Användningsområdena för de duktila rörsystemen är mångsidiga:
Dricksvattenförsörjning
Avloppshantering
Turbinledningar
Snökanonanläggningar
Brandvattenledningar
Schaktfria installationsmetoder
Affärsmöjligheter
Högkvalitativa vattenlednings‑ och rörsystem av gjutjärn
Tiroler Rohre GmbH, ett traditionellt företag från Alpernas hjärta, söker nya affärskontakter och planerar att expandera sin verksamhet inom följande områden:
Dricksvattenförsörjning och avloppshantering
Schaktfria installationsmetoder
Teknisk snöproduktion
Småskaliga vattenkraftverk
Brandsläckningssystem
Gruvdrift
Mål: att hitta nya kunder