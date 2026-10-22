Svenska
Seitennavigation
Inhalt

Tiroler Rohre GmbH

Kort information om företaget
logotyp

Företaget Tiroler Rohre GmbH (TRM) utvecklar, tillverkar och marknadsför högkvalitativa rör‑ och pålsystem av gjutjärn för vattentransport och anläggningsprojekt.

Företaget söker: Kunder

Bransch

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Huvudkontor

Tiroler Rohre GmbH
Innsbrucker Straße 51
6060 Hall in Tirol
Österrike
+4352235030
+43522343619
office@trm.at
http://www.trm.at
vCard
Om företaget

Företagsprofil

Företaget Tiroler Rohre GmbH (TRM) utvecklar, tillverkar och marknadsför högkvalitativa rör‑ och pålsystem av gjutjärn för vattentransport och anläggningsprojekt.

Produkterna är högpresterande, långlivade och robusta. De utmärker sig särskilt genom ekologiska och ekonomiska fördelar. Tack vare segjärnets egenskaper och företagets expertis inom produkternas användningsområden kan Die Tiroler Rohre GmbH även bemästra extrema utmaningar.

Användningsområdena för de duktila rörsystemen är mångsidiga:

Dricksvattenförsörjning
Avloppshantering
Turbinledningar
Snökanonanläggningar
Brandvattenledningar
Schaktfria installationsmetoder

Affärsmöjligheter

Affärsmöjligheter

Högkvalitativa vattenlednings‑ och rörsystem av gjutjärn

Tiroler Rohre GmbH, ett traditionellt företag från Alpernas hjärta, söker nya affärskontakter och planerar att expandera sin verksamhet inom följande områden:

Dricksvattenförsörjning och avloppshantering
Schaktfria installationsmetoder
Teknisk snöproduktion
Småskaliga vattenkraftverk
Brandsläckningssystem
Gruvdrift

Mål: att hitta nya kunder

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Romana Waldenhofer
+43 664 968 0779
Romana.Waldenhofer@trm.at
vCard