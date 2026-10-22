Företaget Tiroler Rohre GmbH (TRM) utvecklar, tillverkar och marknadsför högkvalitativa rör‑ och pålsystem av gjutjärn för vattentransport och anläggningsprojekt.

Produkterna är högpresterande, långlivade och robusta. De utmärker sig särskilt genom ekologiska och ekonomiska fördelar. Tack vare segjärnets egenskaper och företagets expertis inom produkternas användningsområden kan Die Tiroler Rohre GmbH även bemästra extrema utmaningar.

Användningsområdena för de duktila rörsystemen är mångsidiga:

Dricksvattenförsörjning

Avloppshantering

Turbinledningar

Snökanonanläggningar

Brandvattenledningar

Schaktfria installationsmetoder