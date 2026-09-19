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Fresh View Magazin
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Inhalt
Werner & Weber GmbH
Kort information om företaget
Bransch
Industrianläggningar & Smart Factory
Miljöteknik
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Huvudkontor
Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Österrike
+4315449240
+4315449220
infoline@werner-weber.com
http://www.werner-weber.com
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Arkitektur
Transportinfrastruktur & anläggningsteknik
Byggnadskonstruktion & byggmaterial
Urbana teknologier
Energieffektivitet & Green Building
KREATIVA BRANSCHER
Arkitektur
Möbler & inredning
Förlag, medier & reklam
Musik, film & underhållning
Mode
Konst & kultur
Design
ENERGI / HÅLLBARHET / NATURRESURSER
Förnybar energi
Miljöteknik
Lantbruk
Skogs- & träindustrin
Energiindustrin
Gruvdrift
Energieffektivitet & Green Building
MAT / DETALJHANDELN / KONSUMTIONSVAROR
Silver Generation
Vin, öl & sprit
Ekologiska livsmedel
Mat & dryck
Sport & fritid
INDUSTRI / MASKINER / MATERIAL
El, elektronik & mekatronik
Industrianläggningar & Smart Factory
Kemi & plast
Papper & förpackningar
Nya material & kompositer
Metaller & metallbearbetning
MOBILITET
Bilindustrin
Sjöfartsindustrin
Järnvägstransporter
Aerospace & säkerhet
Logistik
TJÄNSTEEXPORT
Banker & försäkringar
Teknik & ingenjörskonst
Utbildning
Turism & infrastruktur
Consulting
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Sport & fritid
TEKNOLOGI
Telekommunikation
Industrianläggningar & Smart Factory
Software & IT
Aerospace & säkerhet
Urbana teknologier
Nya material & kompositer
HÄLSA
Silver Generation
Life Science & läkemedel
Sjukvårdssystemet
Medicinteknik & laboratorieutrustning