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Applied Artificial Intelligence Conference 2026

Den 24 september 2026 samlas experter, företag och beslutsfattare i Wien och online för Applied Artificial Intelligence Conference (AAIC). Konferensen ger deltagarna möjlighet att ta del av de senaste AI-trenderna, diskutera utvecklingen inom området och skapa nya internationella affärskontakter.

© CNStock | stock.adobe.com
© CNStock | stock.adobe.com
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Artificiell intelligens spelar en allt viktigare roll för företags framtida konkurrenskraft. Att investera i rätt teknik vid rätt tidpunkt och integrera AI i verksamhetens processer kan vara avgörande för långsiktig framgång.

Därför bjuder ADVANTAGE AUSTRIA, AI Austria, Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) och Enterprise Europe Network in till den sjunde upplagan av Applied Artificial Intelligence Conference (AAIC).

Den internationella konferensen för tillämpad artificiell intelligens samlar utvecklare, användare, innovatörer och beslutsfattare för att diskutera konkreta användningsområden för AI, aktuella trender och nya affärsmöjligheter.

Programmet ger praktiska insikter i hur AI kan användas i olika verksamheter, belyser strategier för implementering och presenterar möjligheter till investeringar och finansiering. Särskilt fokus ligger på följande områden:

  • Agentic AIi vilka branscher och arbetsprocesser skapar denna typ av AI störst värde, och vilka tekniker ligger bakom?
  • Human Resources: AI inom rekrytering, kompetensutveckling och personaladministration.
  • Juridik, finans och försäkring: hur påverkar AI advokatbyråer, juridisk rådgivning, finans- och banksektorn samt försäkringsbranschen?
  • Industri 4.0
  • Cybersäkerhet
  • Den kreativa ekonomin
  • Digital transformation 

AAIC 2026 erbjuder expertföreläsningar, interaktiva workshops, B2B-matchmaking och nätverksmöjligheter med internationella deltagare. Dessutom finns två utställningsområden där företag och organisationer presenterar AI-lösningar och tjänster.

Det är möjligt att delta både på plats i Wien och digitalt via livesändning och onlinemöten.

Sista anmälningsdag är den 16 september 2026.

B2B-möten kan bokas i förväg.

Konferensspråk: engelska.

Mer information, program och anmälan finns på webbplatsen för Applied Artificial Intelligence Conference 2026.

Evenemanget genomförs inom ramen för go-international, ett gemensamt initiativ av Österrikes federala ministerium för ekonomi, energi och turism samt Österrikes federala ekonomiska kammare.

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