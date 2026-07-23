AIDA: Världens äldsta kafékedja 

Aida har sina rötter i Wien i början av 1900-talet. Företagets grundare Josef Prousek föddes 1883 i Drzkov i dåvarande Böhmen. Efter en konditorutbildning och flera år på resande fot genom bland annat Prag och Brno kom han till Wien, där han arbetade som konditor. År 1912 gifte han sig med Rosa Nerad från Bruck an der Leitha. Året därpå tog paret över konditoriet Bonsding & Söhne och lade grunden till det företag som senare skulle bli Chocolaterie & Grosskonditorei AIDA.

Ur verksamheten växte samtidigt ett modernt kafékoncept fram som fortfarande är aktuellt i dag: under ett gemensamt varumärke erbjuds samma produkter på flera olika platser. Tydliga kvalitetsstandarder och en enhetlig visuell identitet säkerställer igenkänning. Sådant som i dag definierar systemgastronomi hade Aida redan då omsatt i praktiken. Redan före andra världskriget fanns elva Aida-filialer i Wien, och efter kriget återuppbyggdes verksamheten steg för steg.

Italiensk inspiration och den första espressomaskinen

Josef Prousek hämtade sannolikt inspiration från Italien: en snabb kaffe, en tårtbit till ett överkomligt pris och en tilltalande miljö. I slutet av 1940-talet tog han och sonen Felix med sig Österrikes första espressomaskin, en La Carimali, från Italien. När maskinen installerades i en Aida-filial i Wiens första distrikt väckte det stor uppmärksamhet och blev en verklig sensation.

I dag driver Aida 25 filialer i Österrike, varav merparten i Wien. Företaget finns dessutom genom franchisepartner i München, Berlin och Jeddah. När det gäller inredningen finns inga strikt fastställda regler; allt från trendigt och modernt till klassiskt nostalgiskt förekommer. När det gäller kvalitet görs däremot inga kompromisser. Aida tillverkar allt själv och för hand: krämer, degar och sylt. Menyn erbjuder det som förväntas av ett klassiskt wienskt konditori och som efterfrågas av gästerna: millefeuilleliknande Cremeschnitte, äppelstrudel och Topfengolatsche. Samtidigt testar företaget gärna nya trender och produktidéer. Varje dag produceras omkring tre ton bakverk i Wien, även för företagets utländska filialer. För att säkerställa den höga kvalitetsnivån används en särskild chockfrysteknik.

Ett recept med över hundra års historia

Att fråga vilket wienerkonditori som bakar den bästa Cremeschnitten är känsligt. En sak kan Aida dock hävda med säkerhet: företaget förfogar över det äldsta kända receptet på bakverket. År 1943 dokumenterade grundaren Josef Prousek och hans son Felix samtliga recept skriftligt. Anteckningarna återfanns 2018 och visar att Cremeschnitten har bakats efter samma recept sedan 1913.

Det innovativa entreprenörskapet verkar ligga i familjen. I dag leds företaget av den fjärde generationen, som framgångsrikt navigerar mellan tradition och nytänkande i en ständigt föränderlig kafé- och konditoribransch.