I Österrike kallas standarder för ”ÖNORMER”. De ges ut av Austrian Standards International, den österrikiska normeringsorganisationen. Austrian Standards International organiserar och samordnar utvecklingen av standarder för berörda och intresserade grupper: företag och myndigheter samt aktörer inom vetenskap och konsumentskydd. Representanter från de olika områdena bildar tillsammans en expertgrupp som tar fram olika standarder och normer. Dessutom koordinerar Austrian Standards de österrikiska experternas deltagande i det europeiska och globala standardiseringsarbetet vid CEN och ISO.

Europeiska standarder

Mer än 90 % av de standarder som gäller i Österrike idag är av europeiskt eller internationellt ursprung. Europeiska standarder (som i Österrike kallas för ”ÖNORM EN”) gäller på samma sätt i alla EU- och EFTA-stater (samt i Makedonien och Turkiet) och avlägsnar därmed handelshinder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. De upprättas gemensamt och genom samförstånd av delegater från de nationella kommittéerna.

Organisationer på europeisk nivå:

CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen

CENELEC, den europeiska kommittén för standardisering på det elektrotekniska området

ETSI, det europeiska institutet för standardisering inom telekommunikation





I många fall är europeiska standarder ett instrument för att uppfylla de grundläggande kraven i den europeiska lagstiftningen (EU-direktiv) i praktiken. De skapar förutsättningar för att varor ska kunna släppas ut på den europeiska marknaden.

En lista över direktiven inklusive tillhörande standarder finns hos "New Approach" (en).

Internationella standarder

Förutom de europeiska standarderna finns det standarder som erkänns över hela världen: så kallade internationella standarder (ISO). Internationella standarder som har antagits kallas i Österrike för ”ÖNORM ISO”. Många internationella standarder är samtidigt europeiska och därmed också nationella standarder (i Österrike: ”ÖNORM EN ISO”).

Organisationer på internationell nivå:



ISO, den internationella organisationen för standardisering

IEC , den internationella elektrotekniska kommissionen



ITU, den internationella telekommunikationsunionen

Nationella standarder

Andelen europeiska (och internationella) standarder utgör mer än 90 % av den österrikiska uppsättningen av normer. Men det finns också ett antal rent nationella - dvs. österrikiska - standarder. Nationella ÖNORMER finns främst inom de områden där det tidigare inte fanns något behov av europeiska eller internationella standarder.