Enkelt uttryckt är standarder ”tekniska regler” som definierar allmänt erkända normer för produkter, processer och tjänster.
De reglerar till exempel:
- Krav på produkter i fråga om funktionsduglighet, kompatibilitet, säkerhet, hälsa och miljöskydd
- Procedurer och processer, t.ex. att arbetet utförs korrekt och att upphandlingar går rätt till.
- Testmetoder och mätförfaranden för att kunna bevisa att gränsvärden och andra krav uppfylls.
- Terminologi och olika begrepp för att underlätta kommunikationen mellan affärspartners, kunder, testcenter och myndigheter
Standarder
- avlägsnar handelshinder - på nationell, europeisk och internationell nivå
- underlättar en jämförelser mellan produkter och tjänster
- säkerställer effektiv planering och effektiva produktionsprocesser
- minskar rutinarbetet
- och underlättar därmed ett inträde på marknaden
I Österrike kallas standarder för ”ÖNORMER”. De ges ut av Austrian Standards International, den österrikiska normeringsorganisationen. Austrian Standards International organiserar och samordnar utvecklingen av standarder för berörda och intresserade grupper: företag och myndigheter samt aktörer inom vetenskap och konsumentskydd. Representanter från de olika områdena bildar tillsammans en expertgrupp som tar fram olika standarder och normer. Dessutom koordinerar Austrian Standards de österrikiska experternas deltagande i det europeiska och globala standardiseringsarbetet vid CEN och ISO.
Europeiska standarder
Mer än 90 % av de standarder som gäller i Österrike idag är av europeiskt eller internationellt ursprung. Europeiska standarder (som i Österrike kallas för ”ÖNORM EN”) gäller på samma sätt i alla EU- och EFTA-stater (samt i Makedonien och Turkiet) och avlägsnar därmed handelshinder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. De upprättas gemensamt och genom samförstånd av delegater från de nationella kommittéerna.
Organisationer på europeisk nivå:
- CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen
- CENELEC, den europeiska kommittén för standardisering på det elektrotekniska området
- ETSI, det europeiska institutet för standardisering inom telekommunikation
I många fall är europeiska standarder ett instrument för att uppfylla de grundläggande kraven i den europeiska lagstiftningen (EU-direktiv) i praktiken. De skapar förutsättningar för att varor ska kunna släppas ut på den europeiska marknaden.
En lista över direktiven inklusive tillhörande standarder finns hos "New Approach" (en).
Internationella standarder
Förutom de europeiska standarderna finns det standarder som erkänns över hela världen: så kallade internationella standarder (ISO). Internationella standarder som har antagits kallas i Österrike för ”ÖNORM ISO”. Många internationella standarder är samtidigt europeiska och därmed också nationella standarder (i Österrike: ”ÖNORM EN ISO”).
Organisationer på internationell nivå:
- ISO, den internationella organisationen för standardisering
- IEC , den internationella elektrotekniska kommissionen
- ITU, den internationella telekommunikationsunionen
Nationella standarder
Andelen europeiska (och internationella) standarder utgör mer än 90 % av den österrikiska uppsättningen av normer. Men det finns också ett antal rent nationella - dvs. österrikiska - standarder. Nationella ÖNORMER finns främst inom de områden där det tidigare inte fanns något behov av europeiska eller internationella standarder.
Import till EU-länder
Fri rörlighet för varor är en av de grundläggande friheterna på den europeiska inre marknaden. Detta betyder att varor som redan är tillåtna att släppas på den österrikiska marknaden - eftersom de uppfyller de grundläggande kraven i tillämpliga EU-direktiv - är tillåtna i hela det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
För att dessa krav i direktiven ska kunna uppfyllas på ett tillförlitligt sätt finns det motsvarande europeiska standarder (EN) som har utvecklats på uppdrag av kommissionen och EFTA. Austrian Standards informerar om de standarder som ska tillämpas, oavsett om det är europeiska eller nationella standarder i mållandet.
Import till länder utanför EU
Nationella (österrikiska) och europeiska standarder innebär högt ställda krav på österrikiska varors säkerhet och kvalitet. Trots detta kan det ändå bli nödvändigt att anpassa produkterna till mållandets normer och krav för att de ska kunna släppas på den aktuella marknaden.
Om du behöver information om de standarder och rättsliga bestämmelser som är tillämpliga i importlandet, vänligen kontakta Austrian Standards kundtjänst
Austrian Standards
Heinestraße 38
Österrike
1020 Wien
Österrike
+43 1 213 00-300
+43 1 213 00-355
sales@austrian-standards.at
https://www.austrian-standards.at/kontakt
Information om vilka standarder en produkt som du vill importera från Österrike uppfyller finns vanligtvis hos tillverkaren. Om du vill ha mer information om dessa standarder kan du kontakta Austrian Standards.
På Austrian Standards får du alla standarder och regelverk du behöver mot en avgift. På begäran kan de anställda också undersöka de standarder som gäller i mållandet ta fram nödvändiga originaldokument.
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I Austran Standards webshop kan du utan kostnad beställa normer, standarder och andra regelverk från Österrike och resten av världen dygnet runt. Ange sökord, dokumentnummer, dokumenttitel eller en del av det i sökfältet. I navigeringen till vänster kan du förfina sökresultatet utifrån giltighet, utgivningsdatum, ämnesområde, utgivare och ICS-nummer.
Cirka 200 000 dokument finns tillgängliga och kan köpas i fulltext mot en avgift. Bland dem finns
- alla ÖNORMS inklusive alla europeiska standarder (EN) på tyska och engelska
- ONR (standardliknande föreskrifter)
- alla internationella standarder (ISO, IEC)
- samt ett antal utländska standarder, t.ex. B. DIN (även på tyska och engelska), SNV (Schweiz), BSI (Storbritannien) etc.
- Dokument från tillsynsmyndigheterna ASTM, IEEE, ...
På begäran kan Austrian Standards tillhandahålla nationella standarder från hela världen.
Du hittar mer information på https://www.austrian-standards.at/en eller kontakta:
Austrian Standards
Heinestraße 38
Österrike
1020 Wien
Österrike
+43 1 213 00-805
+43 1 213 00-300
sales@austrian-standards.at
https://www.austrian-standards.at/kontakt
Standarder definierar kvalitetskrav för produkter och tjänster, reglerar processer och specificerar testmetoder. För att ett företag på ett trovärdigt sätt ska kunna bevisa att dess produkter och/eller tjänster uppfyller alla krav enligt en standard är det möjligt att göra en certifiering inom olika områden.
Certifieringsorganen Austrian Standards erbjuder olika certifieringsmöjligheter.
Vid intresse kontakta:
Austrian Standards Certification
Dipl.-Ing. Dr. Peter Jonas, certifieringschef
Heinestraße 38
1020 Wien
Österrike
+43 1 213 00-413
+43 1 213 00-520
p.jonas@austrian-standards.at
https://www.austrian-standards.at/de/produkte-loesungen/zertifizierung