Österrikiska handelsföretag har en enorm kunskap om de globala marknaderna och kan därför vara till stor hjälp vid export- och importaffärer. Med transithandeln (även genomfartshandel eller merchanting) menas i detta fall när två utländska marknader kopplas samman av ett österrikiskt företag.

Österrikiska handelsföretag utmärker sig för sin detaljerade kunskap om de central- och östeuropeiska marknaderna, även om utrikeshandelsföretagen är aktiva på de flesta marknaderna i världen. Företagens stora flexibilitet, kunskap och pålitlighet har gjort dem till efterfrågade samarbetspartners.