TRANSPORT OCH TRAFIK

Ett välutvecklat nätverk av motorvägar, motortrafikleder och riksvägar förbinder Österrike med grannländerna. Alla huvudgränsövergångar (vid motorvägar och riksvägar) är öppna dygnet runt.

Vägtrafikreglerna och trafikskyltarna i Österrike motsvarar i allmänhet dem i andra europeiska länder. I Österrike betalar man en obligatorisk vägavgift för alla motorleds- och motorvägar genom att köpa den så kallade "Vignetten".

BESTÄMMELSER FÖR MOTORFORDON

Det krävs inga tullhandlingar för att fordonet ska få korsa gränsen.

Ett utländskt körkort ger dig rätt att framföra ett motorfordon i Österrike under ett år. Körkort från alla EES- och EU-länder accepteras i Österrike. Resenärer från andra länder behöver ett internationellt körkort om det inte finns ett särskilt avtal med hemlandet. Annars räcker det med en tysk översättning av det nationella körkortet. Du kan få information om detta från de lokala bilklubbarna ÖAMTC och ARBÖ. Utländska motorfordon måste ha ett nationalitetsmärke baktill.

Förutom bränslet i tanken kan du ta ytterligare 10 liter med dig i en reservdunk vid inresan, tullfritt. Resenärer som är bosatta utanför EU kan använda sin bil utan krav på formaliteter och tullfritt under 6 månader, förutsatt att det handlar om privat bruk. Bilen måste lämna landet i oförändrat skick.



HASTIGHETSBEGRÄNSNINGAR

Maximalt tillåtna hastigheter i allmänhet (om inte annat anges på trafikskyltar):

Bilar och motorcyklar:

på landsvägar: 100 km/h

på motorvägar: 130 km/h

i städer och orter: mellan stadens skyltar: 50 km/h





Husbilar upp till 3,5 ton:

i städer och orter 50 km/h

på landsvägar 100 km/h

på motorvägar 130 km/h





Bilar med lätta släpvagnar (upp till 750 kg) Dragfordon upp till maximalt 3,5 ton totalvikt

i städer och orter 50 km/h

lands- och motorvägar: 100 km/h





Bilar med släpvagnar över 750 kg (dragfordon och släp tillsammans upp till en högsta tillåtna totalvikt på 3,5 ton):

i städer och orter 50 km/h

landsvägar: 80 km/h

motorvägar: 100 km/h





Bussar:

i städer och orter 50 km/h

på landsvägar 80 km/h

på motorvägar 100 km/h (mellan 22:00 och 05:00, högst 90 km/h på vissa motorvägar).



OBLIGATORISKA RÄDDNINGSKORRIDORER

Räddningskorridorer som formas av bilisterna själva är sedan 2012 obligatoriska vid köbildning på Österrikes motorvägar och motorleder. Dessa gör det möjligt för räddningstjänsten att komma fram till olycksplatsen snabbare. Mer information om räddningskorridorer

KOM IHÅG SÄKERHETSVÄSTEN



Säkerhetsvästar är obligatoriska på Österrikes vägar utanför bebyggda områden. Detta innebär att föraren måste medföra en reflekterande säkerhetsväst och bära den vid en olycka eller ett haveri när han eller hon beträder körfältet. Detta är en dubbel skyldighet och kan därför bestraffas två gånger. Vid eventuella trafikkontroller kontrolleras ofta att det finns en säkerhetsväst i bilen.



barn i bilen

Barn under 14 år som är kortare än 150 cm får endast transporteras i lämpliga barnstolar. I bilar och stationvagnar (även i så kallade "minibussar") kan endast 1 barn transporteras per säte. Barnet måste säkras ordentligt i enlighet med ålder och storlek.

RATTFYLLERI

I Österrike får man köra med upp till 0,5 promille alkohol i blodet. Om denna gräns överskrids, åläggs böter och under vissa omständigheter kan körkortet dras in.

BÄLTESPLIKT

Det är obligatoriskt att använda säkerhetsbälten.

TELEFON I BILEN

Det är förbjudet att använda mobiltelefoner för den som kör. Endast handsfree-samtal är tillåtna under körning. Handsfree-systemet måste installeras på ett sådant sätt att alla element kan manövreras med en hand och inte påverkar förarens körförmåga på något sätt.

REGLER FÖR MOTORCYKLISTER

I Österrike är det obligatoriskt att bära krockhjälmar när man kör enkelspåriga fordon. Motorcyklister är skyldiga att sätta på halvljus under körning, även under dagen. En vignett måste köpas för motorcykeln.

BRÄNSLE

I Österrike finns blyfri vanlig bensin med 91 oktan samt Euro-Super (blyfri bensin med 95 oktan) och Super Plus (blyfri bensin med 98 oktan) på alla bensinstationer. Försäljning av blybensin är förbjuden i Österrike, men en tillsats finns att köpa på bensinstationer för fordon utan katalysator.

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME

En trafikolycka som involverar en personskada är man skyldig att omedelbart rapportera till polisen. Vid skada på egendom är man endast rapporteringsskyldig om någon av förarna inte kan bevisa sin identitet. ÖAMTC och ARBÖ bedriver en dygnet runt –jour som kan tas i bruk av alla förare (för icke-medlemmar mot betalning).