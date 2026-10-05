TRANSPORT OCH TRAFIK

Ett välutvecklat nätverk av motorvägar, motortrafikleder och riksvägar förbinder Österrike med grannländerna. Alla huvudgränsövergångar (vid motorvägar och riksvägar) är öppna dygnet runt.
Vägtrafikreglerna och trafikskyltarna i Österrike motsvarar i allmänhet dem i andra europeiska länder. I Österrike betalar man en obligatorisk vägavgift för alla motorleds- och motorvägar genom att köpa den så kallade "Vignetten".
BESTÄMMELSER FÖR MOTORFORDON
Det krävs inga tullhandlingar för att fordonet ska få korsa gränsen.
Ett utländskt körkort ger dig rätt att framföra ett motorfordon i Österrike under ett år. Körkort från alla EES- och EU-länder accepteras i Österrike. Resenärer från andra länder behöver ett internationellt körkort om det inte finns ett särskilt avtal med hemlandet. Annars räcker det med en tysk översättning av det nationella körkortet. Du kan få information om detta från de lokala bilklubbarna ÖAMTC och ARBÖ. Utländska motorfordon måste ha ett nationalitetsmärke baktill.
Förutom bränslet i tanken kan du ta ytterligare 10 liter med dig i en reservdunk vid inresan, tullfritt. Resenärer som är bosatta utanför EU kan använda sin bil utan krav på formaliteter och tullfritt under 6 månader, förutsatt att det handlar om privat bruk. Bilen måste lämna landet i oförändrat skick.
HASTIGHETSBEGRÄNSNINGAR
Maximalt tillåtna hastigheter i allmänhet (om inte annat anges på trafikskyltar):
Bilar och motorcyklar:
- på landsvägar: 100 km/h
- på motorvägar: 130 km/h
- i städer och orter: mellan stadens skyltar: 50 km/h
Husbilar upp till 3,5 ton:
- i städer och orter 50 km/h
- på landsvägar 100 km/h
- på motorvägar 130 km/h
Bilar med lätta släpvagnar (upp till 750 kg) Dragfordon upp till maximalt 3,5 ton totalvikt
- i städer och orter 50 km/h
- lands- och motorvägar: 100 km/h
Bilar med släpvagnar över 750 kg (dragfordon och släp tillsammans upp till en högsta tillåtna totalvikt på 3,5 ton):
- i städer och orter 50 km/h
- landsvägar: 80 km/h
- motorvägar: 100 km/h
Bussar:
- i städer och orter 50 km/h
- på landsvägar 80 km/h
på motorvägar 100 km/h (mellan 22:00 och 05:00, högst 90 km/h på vissa motorvägar).
OBLIGATORISKA RÄDDNINGSKORRIDORER
Räddningskorridorer som formas av bilisterna själva är sedan 2012 obligatoriska vid köbildning på Österrikes motorvägar och motorleder. Dessa gör det möjligt för räddningstjänsten att komma fram till olycksplatsen snabbare. Mer information om räddningskorridorer
KOM IHÅG SÄKERHETSVÄSTEN
Säkerhetsvästar är obligatoriska på Österrikes vägar utanför bebyggda områden. Detta innebär att föraren måste medföra en reflekterande säkerhetsväst och bära den vid en olycka eller ett haveri när han eller hon beträder körfältet. Detta är en dubbel skyldighet och kan därför bestraffas två gånger. Vid eventuella trafikkontroller kontrolleras ofta att det finns en säkerhetsväst i bilen.
barn i bilen
Barn under 14 år som är kortare än 150 cm får endast transporteras i lämpliga barnstolar. I bilar och stationvagnar (även i så kallade "minibussar") kan endast 1 barn transporteras per säte. Barnet måste säkras ordentligt i enlighet med ålder och storlek.
RATTFYLLERI
I Österrike får man köra med upp till 0,5 promille alkohol i blodet. Om denna gräns överskrids, åläggs böter och under vissa omständigheter kan körkortet dras in.
BÄLTESPLIKT
Det är obligatoriskt att använda säkerhetsbälten.
TELEFON I BILEN
Det är förbjudet att använda mobiltelefoner för den som kör. Endast handsfree-samtal är tillåtna under körning. Handsfree-systemet måste installeras på ett sådant sätt att alla element kan manövreras med en hand och inte påverkar förarens körförmåga på något sätt.
REGLER FÖR MOTORCYKLISTER
I Österrike är det obligatoriskt att bära krockhjälmar när man kör enkelspåriga fordon. Motorcyklister är skyldiga att sätta på halvljus under körning, även under dagen. En vignett måste köpas för motorcykeln.
BRÄNSLE
I Österrike finns blyfri vanlig bensin med 91 oktan samt Euro-Super (blyfri bensin med 95 oktan) och Super Plus (blyfri bensin med 98 oktan) på alla bensinstationer. Försäljning av blybensin är förbjuden i Österrike, men en tillsats finns att köpa på bensinstationer för fordon utan katalysator.
NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME
En trafikolycka som involverar en personskada är man skyldig att omedelbart rapportera till polisen. Vid skada på egendom är man endast rapporteringsskyldig om någon av förarna inte kan bevisa sin identitet. ÖAMTC och ARBÖ bedriver en dygnet runt –jour som kan tas i bruk av alla förare (för icke-medlemmar mot betalning).
|Nödnummer (utan riktnummer):
|Euro-Notruf (SOS-Alarm)
|112
|Brandkåren
|122
|Polisen
|133
|Räddningstjänst/ambulans
|144
|Jourhavande läkare
|141
|Fjällräddning
|140
|ÖAMTC vägassistans
|120
|ARBÖ vägassistans
|123
TRAFIKINFORMATION
Trafikinformation från hela Österrike liksom från de större vägarna i grannländerna sänds varje halvtimme via sändaren Ö3. I akuta och livshotande situationer - till exempel när någon kör på fel sida av vägen - avbryts radioprogrammet omedelbart och ett meddelande om en s.k. ”Geisterfahrer” sänds på alla ORF:s radiostationer.
Trafikrapporter kan lämnas dygnet runt på telefonnummer 0800600601 (gratis för hela Österrike). Mer information: oe3.ORF.at.
Flygplatserna Wien-Schwechat, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz och Salzburg har alla både internationella avgångar och dagliga inrikesflyg.
är Österrikes största flygbolag med ett globalt flygvägsnät på ca 130 destinationer. Många av destinationerna ligger i Central- och Östeuropa. Austrian Airlines är en del av Lufthansa-gruppen och medlem i Star Alliance.
Service för dig som ska flyga
Ta reda på mer om din https://www.austrian.com/at/de/flugbuchung.
Ankomst från utlandet/internationella flygplatser
Följande flygplatser har internationella förbindelser
Det finns också dagliga inrikesflyg mellan dessa flygplatser.
Central flyginformation: : T.: +43 1 7007 22233
ATT TA SIG TILL FLYGPLATSEN I WIEN
City Airport Train CAT förbinder Wiens flygplats med stadens centrum (Wien Mitte tågstation) på bara 16 minuter: Tidtabeller
Tidtabeller och tariffer för Wien flygplatslinjer finns på webbplatsen för Wiens flygplats, samt information om förbindelser med S-Bahn, taxibilar, hyrbilar och pendeltrafik.
Att åka tåg har många fördelar, varav en är att du kan resa bekvämt medan du njuter av ditt kaffe, läser din tidning eller går igenom dina resplaner. Oavsett om du vill resa under dagen eller över natten - du kan vara säker på att du kan hitta den perfekta resan med tåg.
Österrikes järnvägar (ÖBB) och WESTbahn erbjuder attraktiva biljetter för tågresor genom Österrike.
Visste du att du kan ta med dig bilen eller motorcykeln på tåget?
ÖBB-biltåg
Tauernbahn biltåg
De ÖBB:s biltåg Tauernbahn transporterar din bil eller motorcykel genom Tauern-tunneln (Böckstein - Mallnitz-Obervellach, 12 km).
Mer information och transport- och säkerhetsbestämmelser finns i broschyren "Tauernbahn biltåg" (PDF, 0.7MB) .
Mer detaljerad tidtabellinformation och bokningar finns på www.oebb.at , via telefon via ÖBB: s callcenter på 43 5 1717, vid biljettkontoret vid tågstationen, på nätet eller hos resebyråer och bilklubbar.
För den som vill utforska Österrike finns det flera olika transportsätt. Ta reda på mer om olika alternativ för en bekväm och avkopplande resa.
Med båt
Flera aktörer erbjuder båtturer på floden Donau och på sjöar runtom i Österrike
Information finns på:
Ship Austria
Med buss
Österreichische Postbus AG kör ca 800 olika rutter runtom i Österrike. I stort sett alla platser som är intressanta för turister nås med buss.
Information om busstrafiken i Österrike
Med taxi
Taxibilarna i de större städerna har en officiellt kalibrerad taxameter. Tariffen beräknas enligt både körda kilometer och tid.
Information om taxibilar i Wien
För resor från Wien till flygplatsen (be om en "flygplatstaxi" vid beställning) tillkommer ett belopp på cirka 18 euro till biljettpriset för taxiresan.
Flygplatstaxibilar är taxibilar som endast är avsedda för resor till och från flygplatsen och väntar på passagerare på Schwechats flygplats. De kan med fördel förbokas så att man får ett fast pris (inklusive bagage).
Med linbana
Omkring 3 000 linbanor samt stol- och släpliftar är i drift i Österrike. Många av dem leder upp till höjder på omkring 3 000 meter.