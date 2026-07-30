Wien åter etta bland världens konferensstäder

Wien är sedan länge en av världens ledande kongresstäder. Varje år arrangeras tusentals möten, konferenser och kongresser inom en rad olika branscher, med deltagare från hela världen. Stadens moderna infrastruktur, stora kapacitet för evenemang och starka internationella profil gör att Wien regelbundet placerar sig i topp i globala rankningar över konferensdestinationer.

Två globala rankningar av konferensstäder

Den internationella organisationen UIA (Union of International Associations) analyserar varje år antalet internationella kongresser som arrangeras runt om i världen. I 2025 års analys behöll Wien förstaplatsen med 345 internationella fackkongresser. Därefter följer Bryssel (329), Seoul (216), Lissabon (174), Tokyo (156), Barcelona (151), Bangkok (131), London (128), Köpenhamn (124) och Rom (120).

Den internationella branschorganisationen ICCA (International Congress and Convention Association) publicerar varje år statistik över internationella kongresser och konferenser världen över. I 2025 års ranking placerade sig Wien på fjärde plats med 159 internationella kongresser. Före Wien låg Lissabon (188), Paris (174) och Barcelona (166), medan Singapore (156), Prag (133), Köpenhamn (131), London (124), Seoul (121) och Tokyo (119) kompletterade topp tio. Inom kategorin medicinsk vetenskap tog Wien däremot förstaplatsen före Barcelona, Lissabon och Paris.

En stark position genom samverkan

De listor som publiceras av ICCA och UIA betraktas som branschens viktigaste riktmärken, eftersom båda organisationerna systematiskt följer utvecklingen av internationella möten och kongresser. Att nå toppen kräver ett nära samarbete mellan alla aktörer: kongressanläggningar, eventlokaler, hotellnäringen, byråer och arrangörer. Det är genom denna samverkan som konferenser kan genomföras framgångsrikt och stärka stadens konkurrenskraft och renommé som mötesdestination.

Det stora antalet internationella konferenser bidrar dessutom till att stärka Wiens attraktivitet som plats för företagande, utbildning och forskning. Med sitt framtidsinriktade, innovativa och internationella perspektiv fortsätter Wien att ligga steget före många andra städer.