Marknads- och projektkoordinator Sökes

Marknads- och projektkoordinator (100 %)
Vill du arbeta internationellt och bidra till att skapa affärsmöjligheter mellan Sverige och Österrike?
ADVANTAGE AUSTRIA är den Österrikiska Ambassadens Handelsavdelningen som främjar ekonomisk utbyte och samarbete med Norden. Från vårt kontor i Stockholm hjälper vi österrikiska företag att etablera och utveckla affärer på den svenska marknaden genom marknadsanalyser, affärsutveckling, nätverksskapande och evenemang.
Vi söker nu två medarbetare på heltid för tidsbegränsade föräldravikariat.
Anställningsperioder
Vikariat 1
1 december 2026 – 3 oktober 2027 (100 %)
Vikariat 2
15 februari 2027 – 15 augusti 2027 (100 %)
OM ROLLEN
Som marknads- och projektkoordinator arbetar du med:
- marknadsundersökningar och affärsanalyser
- kund- och partnersökning för österrikiska företag
- sammanställning av marknads- och branschrapporter
- planering och genomförande av seminarier, delegationer och nätverksevenemang
- kontakter med företag, myndigheter och organisationer
- projektkoordinering och administrativt stöd
Arbetet är varierat och ger en unik inblick i internationellt näringsliv och affärsutveckling.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som är strukturerad, initiativrik och trivs i en internationell miljö.
Du har:
- eftergymnasial utbildning eller relevant arbetslivserfarenhet
- arbetsspråk är tyska, mycket goda kunskaper i svenska och engelska är krav
- god administrativ och digital kompetens
- förmåga att arbeta självständigt och samtidigt samarbeta i ett mindre team
Erfarenhet av projektledning, research, marknadsarbete eller eventplanering är meriterande.
VI ERBJUDER
- en internationell arbetsmiljö mitt i Stockholm
- varierande arbetsuppgifter med stort eget ansvar
- nära kontakt med svenskt och österrikiskt näringsliv
- ett engagerat team och goda möjligheter att bygga värdefulla nätverk
PRAKTISK INFORMATION
Arbetsgivare: ADVANTAGE AUSTRIA Stockholm Anställningsform: Tidsbegränsad anställning (föräldravikariat) Omfattning: Heltid (100 %) Arbetsplats: Karlaplan 12, Stockholm
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Ansökan: Skicka din ansökan och CV på tyska till: joachim.voelkle@advantageaustria.org
Ange gärna om du söker vikariat 1, vikariat 2 eller båda tjänsterna.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och värdesätter mångfald i vår verksamhet. Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för rekryteringsprocessen.
KONTAKTINFORMATION
ADVANTAGE AUSTRIA Stockholm
Karlaplan 12
115 20 Stockholm
stockholm@advantageaustria.org