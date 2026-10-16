Marknads- och projektkoordinator Sökes

Vill du arbeta internationellt och bidra till att skapa affärsmöjligheter mellan Sverige och Österrike?

ADVANTAGE AUSTRIA är den Österrikiska Ambassadens Handelsavdelningen som främjar ekonomisk utbyte och samarbete med Norden. Från vårt kontor i Stockholm hjälper vi österrikiska företag att etablera och utveckla affärer på den svenska marknaden genom marknadsanalyser, affärsutveckling, nätverksskapande och evenemang.

Vi söker nu två medarbetare på heltid för tidsbegränsade föräldravikariat.

Anställningsperioder

Vikariat 1

1 december 2026 – 3 oktober 2027 (100 %)

Vikariat 2

15 februari 2027 – 15 augusti 2027 (100 %)





OM ROLLEN

Som marknads- och projektkoordinator arbetar du med:

marknadsundersökningar och affärsanalyser

kund- och partnersökning för österrikiska företag

sammanställning av marknads- och branschrapporter

planering och genomförande av seminarier, delegationer och nätverksevenemang

kontakter med företag, myndigheter och organisationer

projektkoordinering och administrativt stöd

Arbetet är varierat och ger en unik inblick i internationellt näringsliv och affärsutveckling.





VEM ÄR DU?

Vi söker dig som är strukturerad, initiativrik och trivs i en internationell miljö.

Du har:

eftergymnasial utbildning eller relevant arbetslivserfarenhet

arbetsspråk är tyska, mycket goda kunskaper i svenska och engelska är krav

god administrativ och digital kompetens

förmåga att arbeta självständigt och samtidigt samarbeta i ett mindre team

Erfarenhet av projektledning, research, marknadsarbete eller eventplanering är meriterande.





VI ERBJUDER

en internationell arbetsmiljö mitt i Stockholm

varierande arbetsuppgifter med stort eget ansvar

nära kontakt med svenskt och österrikiskt näringsliv

ett engagerat team och goda möjligheter att bygga värdefulla nätverk





PRAKTISK INFORMATION

Arbetsgivare: ADVANTAGE AUSTRIA Stockholm Anställningsform: Tidsbegränsad anställning (föräldravikariat) Omfattning: Heltid (100 %) Arbetsplats: Karlaplan 12, Stockholm

Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.

Ansökan: Skicka din ansökan och CV på tyska till: joachim.voelkle@advantageaustria.org





Ange gärna om du söker vikariat 1, vikariat 2 eller båda tjänsterna.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och värdesätter mångfald i vår verksamhet. Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för rekryteringsprocessen.





KONTAKTINFORMATION

ADVANTAGE AUSTRIA Stockholm

Karlaplan 12

115 20 Stockholm

stockholm@advantageaustria.org