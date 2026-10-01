Österrike tog 10 medaljer vid WorldSkills 2026

WorldSkills arrangeras vartannat år och är ett fyra dagar långt världsmästerskap för unga yrkesutövare. Deltagarna kommer från hela världen och tävlar i över 60 olika yrkesgrenar, där de får visa upp sina färdigheter, sitt kunnande och sin yrkesskicklighet genom praktiska arbetsprov och projekt inom sina respektive yrken. Årets tävling arrangerades i Shanghai i Kina.

Team Austria tog hem totalt tio medaljer: fyra silver och sex brons. Någon guldmedalj blev det däremot inte den här gången. Enastående prestationer som når minst 700 av 800 möjliga poäng men som ändå inte räcker till en pallplats belönas med utmärkelsen Medal for Excellence. Här var Österrike särskilt framgångsrikt och tog inte mindre än 20 sådana utmärkelser.

© SkillsAustria/Wieser/Slovencik

Unga yrkesstjärnor satte Österrike på kartan

Konkurrensen är stenhård och precis som inom idrotten kan små marginaler och en gnutta tur i slutändan vara avgörande. I år toppade Kina återigen den internationella medaljtabellen. Österrike slutade på en imponerande sjunde plats i världen och rankades som tredje bästa europeiska nation efter Schweiz och Frankrike.

Med omkring 1 400 deltagare från 80 länder är detta ett resultat som Team Austria med all rätt kan vara stolta över. Genom sitt hårda arbete, sitt engagemang och sin passion har de unga österrikiska yrkesproffsen visat prov på enastående skicklighet på världens främsta arena för yrkeskompetens. Samtidigt har de visat sig vara utmärkta ambassadörer för Österrike som utbildningsnation inom yrkesutbildning.

ADVANTAGE AUSTRIA gratulerar hela det österrikiska laget och riktar ett särskilt stort grattis till medaljörerna för deras framgångar.

År 2027 står Düsseldorf i Tyskland värd för EuroSkills, Europas största mästerskap för unga yrkesutövare. Nästa WorldSkills arrangeras därefter i Aichi i Japan år 2028.



© SkillsAustria/Wieser/Slovencik



