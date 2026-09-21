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Österrike attraktivt för internationella huvudkontor 

Med stark infrastruktur, hög livskvalitet och ett tryggt samhällsklimat erbjuder landet utmärkta förutsättningar för internationella huvudkontor och regionala ledningsfunktioner i hjärtat av Europa.

skyscrapers in Vienna © ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
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Den japanska teknikkoncernen Canon bygger ut sin organisationsstruktur i Europa. Den nya regionen omfattar 26 länder i Central- och Östeuropa, Centralasien, Kaukasus och östra Medelhavsområdet. Framöver kommer verksamheten att ledas från Wien.

Wien lockar globala företag
Canon är ett av många internationella företag som känner till den österrikiska huvudstadens fördelar. Stadens centrala läge, starka internationella nätverk, ekonomiska stabilitet och goda tillgång till marknaderna i Central- och Östeuropa hör till de faktorer som gör Wien attraktivt ur ett företagsperspektiv. För medarbetarna väger även den höga livskvaliteten, balanserade levnadskostnader, internationella miljön och den höga säkerheten tungt.

Enligt en studie från Wirtschaftsuniversität Wien (Vienna University of Economics and Business) tillhör mer än en fjärdedel av alla huvudkontor i Österrike företag vars koncernledning är baserad utanför landet. Studien identifierade över 450 internationella huvudkontor, varav drygt 40 procent är etablerade i Wien. Bland moderbolagen finns välkända namn som Boehringer Ingelheim, Henkel, Takeda, Siemens och BMW Group, som alla har valt att förlägga viktiga verksamheter till Europas geografiska hjärta.

Strategiskt läge med internationell dragningskraft
För företag från grannländer som Tyskland och Schweiz innebär ett huvudkontor i Österrike särskilda fördelar tack vare det geografiska närheten. I listan över de tio viktigaste ursprungsländerna för utländska moderbolag placerar sig dessa länder på första respektive andra plats. Men Österrike är inte bara attraktivt för europeiska företag. USA återfinns på tredje plats och Japan på sjunde plats. Totalt tillhör 17 procent av huvudkontoren i rankningen företag från marknader utanför Europa, vilket understryker Österrikes attraktionskraft som strategisk bas för internationell verksamhet.

Oavsett om det handlar om regional samordning, styrning av affärsområden, internationella samarbetscenter eller andra gränsöverskridande funktioner erbjuder Österrike goda förutsättningar för internationella affärer. Landets geografiska läge, stabila affärsmiljö och starka kopplingar till både väst- och östeuropeiska marknader gör det till en attraktiv plats för företag med internationella ambitioner.

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