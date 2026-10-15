Det första osynliga hörselimplantatet kommer från Österrike 

Historien om MED-EL började för mer än 50 år sedan vid Tekniska universitetet i Wien. Sedan dess har det österrikiska medicinteknikföretaget tagit fram banbrytande innovationer och kontinuerligt vidareutvecklat sin teknik, vilket har förbättrat livet och hörselupplevelsen för många människor med hörselnedsättning. Nu har företaget presenterat världens första och enda osynliga cochleaimplantat, där alla komponenter är helt placerade under huden.

Hur fungerar ett cochlea-implantat?

Vid lindriga till måttliga hörselskador används traditionella hörapparater. De förstärker ljudet så att omgivningsljud uppfattas starkare. Vid mer omfattande former av hörselnedsättning räcker detta inte till. Då används cochleaimplantat. Dessa kringgår de skadade delarna av innerörat och stimulerar hörselnerven direkt. Ljudet registreras av en enhet och överförs till implantatet. Implantatet stimulerar snäckan (cochlean) med elektriska signaler, som sedan transporteras av hörselnerven till hjärnan. Där bearbetas signalerna och uppfattas som ljud.

50 år av innovation inom hörselteknik

Ingeborg och Erwin Hochmair, grundarna av det österrikiska familjeföretaget MED-EL, började utveckla cochleaimplantat redan 1975. Det första implantatet opererades in 1977 och betraktas som grunden för dagens moderna implantat. Visionen att skapa ett implantat som är helt osynligt från utsidan formulerades tidigt som ett mål. Forskarna var övertygade om att en sådan lösning inte bara skulle vara mer estetiskt tilltalande, utan framför allt ge positiva psykologiska effekter. Under lång tid saknades dock lämpliga batterier och mikrofoner. När mikrofonen exempelvis placeras under huden förändras ljudbilden, och att utveckla en mikrofon som kan hantera detta var den största utmaningen.

Efter totalt 15 års forskning och utveckling kunde MED-EL nu stolt presentera det första cochleaimplantatet som är helt placerat under huden. Omkring 40 patienter världen över har redan fått implantatet, och nyligen genomfördes den första operationen utanför en klinisk studie. För personer med hörselnedsättning innebär det nya implantatet ytterligare ett steg mot ökad självständighet, frihet och livskvalitet, eftersom det kan användas även nattetid och under vatten samt fungerar fullt ut även under batteriladdning.

MED-EL tilldelades i år även TRIGOS, det österrikiska priset för ansvarsfullt företagande. Utmärkelsen gavs för företagets internationella engagemang i utvecklings- och tillväxtländer. Arbetet bygger på ett helhetsgrepp för att stärka systemen för hörselhälsa, med fokus på utbildning, tidig diagnostik och lättillgänglig kunskapsförmedling. Genom detta internationella arbete förverkligar MED-EL sitt mål att övervinna dövhet som kommunikationshinder och ge patienter en bättre livskvalitet.

