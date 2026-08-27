WorldSkills 2026: Österrikes unga experter redo för Shanghai

Maskotarna har polerats, spellistor har sammanställts, väskorna är packade och förväntningarna stiger när unga yrkesproffs från hela världen beger sig till Kina. Fulla av självförtroende och med en imponerande meritlista i bagaget ska de nu sätta sina instinkter, kunskaper och färdigheter på prov under WorldSkills 2026.



Fyra dagar av yrkesskicklighet på högsta nivå

Världens största yrkestävling arrangeras vartannat år, och årets upplaga av WorldSkills, den 48:e i ordningen, äger rum i Shanghai den 22-27 september 2026. Omkring 1 400 deltagare från 80 länder kommer att medverka. Under fyra intensiva tävlingsdagar ska de visa upp sina kunskaper och färdigheter i totalt 64 grenar. Under ständig tidspress arbetar deltagarna med komplexa och praktiskt inriktade uppgifter och projekt inom sina respektive yrkesområden. Målet är att representera sitt land på bästa möjliga sätt och ta hem en medalj i guld, silver eller brons, eller kanske till och med belönas med en "Medallion of Excellence" för särskilt framstående prestationer. Hundratusentals internationella besökare kommer att följa lagen med stort intresse och heja fram dem längs vägen.



Team Austria deltar även i år (för 34:e gången) och skickar med sina 48 unga experter den största europeiska truppen till tävlingen. Deltagarna får stöd av tekniska experter, idrottsvetenskapliga rådgivare och naturligtvis lagets maskot när de tävlar i 42 olika grenar. Förutsättningarna för framgång är goda, eftersom Österrikes utbildningssystem med lärlingsutbildning är välkänt och efterfrågat världen över. Lärlingarna får parallell utbildning både på arbetsplatsen och i yrkesskolan, där teori och praktik kombineras och där starka band skapas mellan utbildningsvärlden och näringslivet. De resultat som uppnåtts genom åren visar tydligt vilken utmärkt grund detta också ger för framgång i yrkestävlingar.



Från lokal tävling till global rörelse

Att få visa upp sina kunskaper och färdigheter på en internationell scen är något alldeles speciellt. Man kan bara undra om grundarna av den allra första WorldSkills-tävlingen för mer än 75 år sedan någonsin kunde föreställa sig den uppmärksamhet och den omfattning som evenemanget skulle få. Det första startfältet var relativt litet, men i dag deltar omkring 80 länder regelbundet. Tävlingarna arrangeras i några av världens största mäss- och evenemangscenter och förvandlar storstäder som Shanghai till mötesplatser för talang, kunskap och yrkesskicklighet. Syftet har dock alltid varit detsamma: att visa unga människor bredden av möjligheter inom yrkesutbildning, att öka synligheten och statusen för yrkeskunniga experter samt att stärka förståelsen för deras betydelse för ekonomisk tillväxt.



Just därför önskar ADVANTAGE AUSTRIA alla deltagare, och särskilt den österrikiska truppen, stort lycka till i tävlingen. Vi hoppas att WorldSkills 2026 i Shanghai blir en fantastisk upplevelse för alla inblandade.

