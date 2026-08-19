ÖSTERRIKE SATSAR PÅ FRAMTIDENS JÄRNVÄG

Varje år analyseras de offentliga investeringarna i järnvägsinfrastruktur i ett antal europeiska länder och räknas om till investeringar per invånare. I 2025 års jämförelse hamnade Österrike på tredje plats för tredje året i rad med 359 euro per invånare. Luxemburg toppade listan med 622 euro per invånare, följt av Schweiz med 594 euro.

Analysen genomförs av den tyska ideella intresseorganisationen Allianz pro Schiene, som arbetar för att främja och utveckla järnvägstrafiken med särskilt fokus på miljö- och klimatskydd. Organisationens medlemmar representerar såväl civilsamhället och den ideella sektorn som företag inom järnvägsbranschen. Investeringsrapporten omfattar ännu inte alla europeiska länder, eftersom insamling, jämförelse och bearbetning av statistiken är mycket resurskrävande. Allianz pro Schiene arbetar dock kontinuerligt med att utöka antalet länder i undersökningen för att ge en allt mer heltäckande bild.

Jämförelsen bygger på offentliga investeringar på nationell nivå, det vill säga medel som satsas av staten eller centralförvaltningen. Investeringar från regioner, delstater, kantoner eller andra lokala nivåer ingår inte i beräkningarna. Endast infrastruktursatsningar räknas med, såsom investeringar i spår och växlar, stationer för person- och godstrafik, signal- och styrsystem samt kontaktledningar och tillhörande energiförsörjning. Driftkostnader ingår däremot inte.

Österrike i europatoppen även för järnvägsresandet

Även när det gäller användningen av spårbunden kollektivtrafik tillhör Österrike Europas främsta länder. Enligt 2025 års rapport ligger landet åter på andra plats med 2 335 reskilometer per invånare och år med tåg, spårvagn och tunnelbana. Schweiz behåller en ohotad förstaplats med 2 630 kilometer per invånare, medan Frankrike placerar sig på tredje plats med 1 720 kilometer. Dessa uppgifter sammanställs och publiceras av VCÖ - framtidens mobilitet, en österrikisk organisation med fokus på mobilitet och transporter. Den senaste beräkningen bygger på data från 2023, medan nästa rapport väntas publiceras i september.



Sammantaget visar båda jämförelserna att Österrike har en stark ställning inom den spårbundna transportsektorn. Landet har många företag med internationellt efterfrågad kompetens inom mobilitet och transport. Samtidigt bidrar ett stort antal små och medelstora företag till planering, utbyggnad och modernisering av järnvägsinfrastrukturen, vilket stärker landets konkurrenskraft.

I takt med att efterfrågan på hållbara rese- och transportlösningar ökar framstår järnvägen som ett allt viktigare alternativ. Investeringar i järnvägsinfrastruktur är därför också investeringar i framtidens mobilitet.

