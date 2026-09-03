Bästa Studentstäder 2027: Wien BLand Topp 10

Den 1 oktober börjar det nya studieåret i Österrike. I andra länder är studenter redan fullt sysselsatta med studier, forskning, diskussioner och tentamina. Många har sedan länge valt utbildningsinriktning, genomfört antagningsprov och vet redan i vilket land, i vilken stad och vid vilket universitet de ska studera. Andra befinner sig fortfarande i beslutsprocessen och uppskattar vägledning och rekommendationer. Därför har även universitet och högskolor blivit föremål för analyser som ska hjälpa blivande studenter att orientera sig bland sina val.

Wien tar plats bland världens tio bästa studentstäder

Utöver de internationella universitetsrankningarna finns det också studier som går ett steg längre och granskar hela universitetsstäder. Analysföretaget Quacquarelli Symonds (QS) har sedan 2004 publicerat årliga rankningar av universitetens prestationer och genomfört internationella studentundersökningar. I den senaste rankningen, Best Student Cities 2027, har en österrikisk stad tagit sig in på topp tio: Wien. I 2025 års ranking placerade sig Wien på 14:e plats, året därpå på 10:e plats, och har nu klättrat ytterligare en placering. I årets ranking går förstaplatsen till Seoul, följt av Tokyo och London. Dessa tre metropoler har under flera år dominerat rankningen, även om deras placeringar har varierat.



Syftet med listan QS Best Student Cities är att lyfta fram världens bästa städer för internationella studenter. För att kvalificera sig till rankningen måste en stad uppfylla två grundkrav. Befolkningen måste uppgå till minst 250 000 invånare, där hela storstadsområdet räknas in. Dessutom måste staden ha minst två universitet representerade i den aktuella rankningen QS World University Rankings®. Först när dessa kriterier är uppfyllda påbörjas utvärderingen.

Hur bedöms studentstäderna?

Rankningen baseras på 23 indikatorer som delas in i sex huvudkategorier:

Universitetsrankning (antal universitet i rankningen och deras placeringar) Studentmix (bland annat andel internationella studenter, studentandel av befolkningen samt inkludering och tolerans) Livskvalitet (exempelvis säkerhet, luftkvalitet, transporter och sjukvård) Arbetsmarknad (bland annat ungdomssysselsättning och arbetsgivares syn på universitetens examinerade studenter) Prisvärdhet (levnadskostnader och studieavgifter) Studenternas omdömen (exempelvis stadens vänlighet, hållbarhet, mångfald samt hur många som väljer att stanna kvar efter examen)



Wien har framför allt utmärkt sig genom sin höga livskvalitet, sin stora andel internationella studenter och de positiva omdömen som staden fått direkt från studenterna själva. Det som skiljer denna ranking från många andra internationella jämförelser är att amerikanska universitet inte dominerar topplaceringarna. Faktorer som handledningstäthet eller forskningsresultat, där många amerikanska universitet brukar prestera starkt, vägs nämligen inte in i QS:s rankning av studentstäder.



Mer än bara siffror

Sammantaget är resultatet ett starkt kvitto på Wiens attraktionskraft som studieort. Det är inte enbart statistik och hårda fakta som avgör en god placering. Hur studenter upplever staden, hur väl de trivs där och hur de själva bedömer sin studiemiljö spelar en avgörande roll. Det ger inte bara värdefulla poäng i rankningen, utan kan också få stor betydelse för studenternas egen utbildningsresa och framtida karriär.

