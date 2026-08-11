uppfriskande Njutning: Schartner Bombe 100 år

För många österrikare väcker synen av logotypen barndomsminnen till liv. En del tänker med glittrande ögon på den smala halvlitersflaskan i brunt glas. För andra kom den sprudlande lyckan ur den lilla gröna flaskan med sin karakteristiskt runda form. Innehållet firar i år sitt 100-årsjubileum: Schartner Bombe.

Från hälsokälla till läskklassiker

Schartner Bombe skapades med vatten från en mineralvattenkälla. Källvattnet användes ursprungligen vid en badanläggning tack vare sina läkande egenskaper. Som dryckeskur blev det dock inte särskilt populärt, eftersom det från början hade en stark egen smak. Otto Burger fick idén att blanda vattnet med fruktsirap från ett företag i grannskapet och resultatet blev en succé.

1960-talet var en något stormig period. Företaget bytte ägare för andra gången, produktionen flyttades till en ny ort och varumärket byggdes ut. Dessutom fick Schartner Bombe inte längre marknadsföras som ”mineralvattenläsk”. Mineralvatten måste nämligen tappas på flaska direkt vid källan, och efter flytten var det inte längre fallet. Men detta minskade varken törsten hos fansen eller framgångarna, tvärtom. Då byggdes världens största flasktappningsanläggning med en kapacitet på 40 miljoner flaskor. Tyvärr visade sig investeringen vara något överdimensionerad, och en ny period av turbulens följde.

Familjeföretaget som gav varumärket ett lyft

I mitten av 1990-talet kom läskeskutan åter in på lugnare vatten. Det österrikiska familjeföretaget Starzinger tog över kultvarumärket Schartner Bombe och knöt an till de tidiga framgångarna. De trogna fansen från den tiden väljer än idag gärna den gröna flaskan med sin omisskännliga form: 16,5 cm hög, 6,5 cm i diameter, med en volym på 0,25 liter och de klassiska smakerna apelsin eller citron.

Även Starzinger har lång erfarenhet inom dryckesbranschen, vilket i sig är värt att fira. I 120 år har familjeföretaget producerat högkvalitativa drycker som mineralvatten, läsk, energidrycker, fruktjuicer och öl. Företaget räknas dessutom som en av världens mest effektiva och framgångsrika dryckestappare.

Så skål två gånger om och lycka till med en fortsatt framgångsrik och bubblande framtid!

