Nöjespark blir kulturarv

Österrike är en kulturnation där traditioner och seder fortfarande spelar en viktig roll i vardagen. Landet är också känt för sitt entreprenörskap och sin innovationskraft. Många kulturinstitutioner och högtider erbjuder unika upplevelser, men endast ett fåtal har tagits upp på UNESCO:s världsarvslista eller i organisationens register över immateriellt kulturarv. Dessa förteckningar är en del av UNESCO:s arbete med att skydda och bevara kulturarvet, både i form av platser, byggnader och kulturlandskap samt traditioner, sociala sedvänjor, hantverkskunskaper och scenkonst som förs vidare mellan generationer.

Wiener Wurstelprater upptas på UNESCO:s lista

På Internationella dagen för det immateriella kulturarvet i mitten av oktober fick sex österrikiska traditioner och kulturuttryck en plats i detta prestigefyllda register. Bland annat uppmärksammades joddling, det traditionella hantverket bakom Walserdalens folkdräkter och kunskaperna kring den sällsynta nötkreatursrasen Tux-Zillertal. Dessutom tilldelades en äkta Wien-institution en plats på listan: ”Wiener Wurstelprater-kulturen”.

Men vad är "Wurstelprater" egentligen?

Wurstelprater i Wien är en av världens äldsta nöjesparker. Den är känd långt utanför Österrikes gränser och lockar besökare från hela världen. Till skillnad från många andra nöjesparker har inträdet alltid varit gratis, vilket har gjort platsen till en naturlig mötespunkt för människor från alla samhällsskikt. Varje år besöker omkring sju miljoner människor parkens cirka 50 restauranger, kaféer och serveringar samt över 200 attraktioner. Pratern har dessutom inspirerat generationer av författare, tonsättare och filmskapare och har ofta fungerat som både motiv och kuliss i konst och kultur.

Den lummiga parken var en gång ett kejserligt jaktområde reserverat för adeln. År 1766 öppnade kejsar Josef II området för allmänheten som en plats för rekreation och nöjen. När försäljare av mat och dryck fick tillstånd att etablera sig där lades grunden till den kultur som fortfarande präglar Pratern. Värdshusvärdar, kaffeförsäljare och pepparkaksbagare fick snart sällskap av gungbåtar, karuseller och kägelbanor, och nöjen blev lika viktiga som vila och avkoppling.

Praterns själ finns i familjerna



Sedan dess har Wurstelprater ständigt utvecklats. Genom åren har besökarna kunnat uppleva kuriosakabinett, marionetteatrar, skjutbanor, positivspelare, vissångare, damensembler, ”Venedig i Wien” – som sannolikt var världens första temapark – det berömda pariserhjulet och en lång rad moderna, tekniskt avancerade attraktioner.

En viktig anledning till parkens överlevnad och utveckling är de så kallade ”Praterfamiljerna”. Många av dem har varit verksamma i området sedan 1800-talet och driver i dag omkring 90 procent av verksamheterna. Generation efter generation har de fört vidare kunskap, erfarenheter och traditioner, samtidigt som de anpassat sig till nya tider. Tillsammans med besökarna är det de som skapar den alldeles speciella atmosfären som kännetecknar Pratern.

Det är just denna levande tradition och unika kultur som nu har erkänts som immateriellt kulturarv av UNESCO. Utmärkelsen kommer dessutom precis lagom till firandet av Wiener Wurstelpraters 260-årsjubileum. För den som vill upptäcka UNESCO:s kulturarv i Österrike är Wien en naturlig utgångspunkt för en resa som sedan kan fortsätta genom hela landet.