Österrike har en yta på 83 883 km². Landet ligger i hjärtat av Europa och gränsar mot
- Tyskland
- Tjeckien
- Slovakien
- Ungern
- Slovenien
- Italien
- Liechtenstein och
- Schweiz.
Landet tillhör den centraleuropeiska tidszonen.
De viktigaste storstadsområdena är huvudstaden Wien (2,03 miljoner invånare, 2025) samt de följande tre provinshuvudstäderna:
- Graz (ca 305 314 invånare),
- Linz (ca 213 557 invånare) och
- Salzburg (ca 157 659 invånare).
Großglockner i Hohe Tauern är Österrikes högsta berg med 3 798 m.
Klimat
Medeltemperaturen på sommaren är runt 20 °C, men kan gå upp till 35 °C. På vintern kan temperaturen sjunka till –15 °C, men ligger i genomsnitt runt -4 °C. Det kan snöa kraftigt, särskilt i bergen. Den största delen av nederbörden sker i maj och juni.
SJÖAR & VATTENDRAG
Den viktigaste floden är Donau. Den största sjön är Neusiedler See i Burgenland. Ungefär 77 % av den totala ytan (315 km²) ligger i Österrike, resten tillhör Ungern. Attersee har en yta på 46 km²; Traunsee 24 km². Även en liten hörna av Bodensee befinner sig på österrikiskt territorium (24 av totalt 536 km²) .
NATURRESSURSER
Följande material bryts i Österrike:
- Järnmalm
- Brunkol
- Mineralolja och naturgas
- Magnesit
- Kvartssand
- Gips
- Bly- och zinkmalm
- Grafit och kaolin
Saltbrytning är också av betydelse för ekonomin. Ett annat viktigt råmaterial från Österrike är trä.