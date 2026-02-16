Österrike har en yta på 83 883 km². Landet ligger i hjärtat av Europa och gränsar mot

Tyskland

Tjeckien

Slovakien

Ungern

Slovenien

Italien

Liechtenstein och

Schweiz.





Landet tillhör den centraleuropeiska tidszonen.

De viktigaste storstadsområdena är huvudstaden Wien (2,03 miljoner invånare, 2025) samt de följande tre provinshuvudstäderna:

Graz (ca 305 314 invånare),

Linz (ca 213 557 invånare) och

Salzburg (ca 157 659 invånare).





Großglockner i Hohe Tauern är Österrikes högsta berg med 3 798 m.

Klimat

Medeltemperaturen på sommaren är runt 20 °C, men kan gå upp till 35 °C. På vintern kan temperaturen sjunka till –15 °C, men ligger i genomsnitt runt -4 °C. Det kan snöa kraftigt, särskilt i bergen. Den största delen av nederbörden sker i maj och juni.

SJÖAR & VATTENDRAG

Den viktigaste floden är Donau. Den största sjön är Neusiedler See i Burgenland. Ungefär 77 % av den totala ytan (315 km²) ligger i Österrike, resten tillhör Ungern. Attersee har en yta på 46 km²; Traunsee 24 km². Även en liten hörna av Bodensee befinner sig på österrikiskt territorium (24 av totalt 536 km²) .

NATURRESSURSER

Följande material bryts i Österrike:

Järnmalm

Brunkol

Mineralolja och naturgas

Magnesit

Kvartssand

Gips

Bly- och zinkmalm

Grafit och kaolin





Saltbrytning är också av betydelse för ekonomin. Ett annat viktigt råmaterial från Österrike är trä.



