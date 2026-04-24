Printmedien
Österrikes ledande affärsrelaterade dagstidningar:
De viktigaste affärsmagasinen:
De ledande förlagen erbjuder utöver tryckversionen även digitala versioner.
Dagstidningen med den högsta upplagan är ”Neue Kronen Zeitung” (räckvidd 20,9 %), följt av ”Heute", "Kleine Zeitung", "Der Standard", "Österreich" och "Kurier".
Radio och TV
Förutom ”public service”-radiostationerna (ORF) finns det många privata radiostationer, särskilt i storstadsområdena.
ORF sänder även 6 nationella tv-kanaler (ORFeins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT, 3sat och ORF 2 Europe). ATV, PULS 4 och Servus TV är privata TV-kanaler som sänds rikstäckande. Det finns också några regionala tv-kanaler. Statliga och privata utländska, framförallt tyska tv-stationer, som har en stor publik i Österrike, utgör också en betydande andel.
|Marknadsandelar för de ledande tv-kanalerna (2025)
|ORF2
|20,8 %
|ORFeins
|10,8 %
| ServusTV
|4,7 %
|ZDF
|4,5 %
|RTL
|3,7 %
|VOX
|3,6 %
|ARD
|3,1 %
| PULS 4
|2,7 %
| ATV
|2,6 %
|SAT.1
|2,3 %
|PRO7
|2,3 %