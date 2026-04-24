Printmedien

Österrikes ledande affärsrelaterade dagstidningar:

De viktigaste affärsmagasinen:

De ledande förlagen erbjuder utöver tryckversionen även digitala versioner.

Dagstidningen med den högsta upplagan är ”Neue Kronen Zeitung” (räckvidd 20,9 %), följt av ”Heute", "Kleine Zeitung", "Der Standard", "Österreich" och "Kurier".





Radio och TV

Förutom ”public service”-radiostationerna (ORF) finns det många privata radiostationer, särskilt i storstadsområdena.

ORF sänder även 6 nationella tv-kanaler (ORFeins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT, 3sat och ORF 2 Europe). ATV, PULS 4 och Servus TV är privata TV-kanaler som sänds rikstäckande. Det finns också några regionala tv-kanaler. Statliga och privata utländska, framförallt tyska tv-stationer, som har en stor publik i Österrike, utgör också en betydande andel.

Källa: ORF medieforskning Marknadsandelar för de ledande tv-kanalerna (2025) ORF2 20,8 % ORFeins 10,8 % ServusTV

4,7 % ZDF 4,5 % RTL 3,7 % VOX 3,6 % ARD 3,1 % PULS 4

2,7 % ATV

2,6 % SAT.1 2,3 % PRO7 2,3 %



