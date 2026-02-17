FLYGFÖRBINDELSER

Viktiga flygplatser med dagliga inrikes och internationella förbindelser:

Flygplatstransfer

City Airport Train CAT går mellan Wiens centrum (tågstation Wien Mitte) och Wiens flygplats. Restiden är 16 minuter.

Bussar går mellan flygplatsen och Westbahnhof, Schwedenplatz och Kagran.

Dessutom finns det taxibilar i direkt anslutning till flygplatsen. Dessa kan med fördel bokas i förväg så att man får ett fast pris (inklusive bagage).

Med tåg

Internationella järnvägsförbindelser finns till nästan alla europeiska länder.

Dagliga biltåg







Med bil

Vägtrafikreglerna och trafikskyltarna i Österrike motsvarar i allmänhet de som finns i andra europeiska länder. I Österrike är vägtullar obligatoriska på alla motorvägar och motortrafikleder. På Österrikes vägar, med undantag för tätbebyggt område, måste säkerhetsvästar/reflexvästar finnas i bilen, alkoholgränsen är 0,5 promille. Det är obligatoriskt att använda säkerhetsbälte.

Maximalt tillåtna hastigheter i allmänhet (om inte annat anges av trafikskyltar):

i tätort: mellan stadens skyltar: 50 km/h

på öppna vägar: 100 km/h

på motorvägar: 130 km/h





med Taxi

Taxibilarna i de större städerna har en officiellt kalibrerad taxameter. Tariffen beräknas enligt både körda kilometer och tid.

Med båt

Flera leverantörer erbjuder båttrafik på floden Donau. Dessutom erbjuds både linjetrafik och utflykter på de österrikiska sjöarna.

med buss

Österreichische Postbus AG kör ca 800 olika rutter runtom i Österrike. I stort sett alla platser som är intressanta för turister nås med buss.

med linbana

Omkring 3 000 linbanor samt stol- och släpliftar är i drift i Österrike.